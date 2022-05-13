Muhalif Rus müzisyen kurye kılığında ülkeden kaçtı

Rus Punk Grubu Pussy Riot'un üyesi Maria Alyokhina'nın Rusya'yı terk ettiği açıklandı.

Alyokhina’nın avukatı Daniil Berman Interfax’a yaptığı açıklamada, müvekkilinin polis gözetiminde olmasına rağmen Rusya’dan kaçtığını duyurdu.

Medyada yer alan haberlere göre Alyokhina yemek dağıtan bir kurye firmasının üniformasını giyerek Rusya’yı terk etti.

Rusya Devlet Başkanı Putin’i protesto eden ve yıllardır baskı altında müzik yapan punk grubu Pussy Riot’un üyesi olan Alyokhina, ev hapsinde olduğunu söyledi.

“Ben artık Rusya’nın var olma hakkı bulunduğuna inanmıyorum"

Alyokhina’nın ülkeden kaçmak için kuryelerin giydiği neon yeşili ceket ve pantolon giydiği belirtildi. Sırtına da dev boyutlarda bir yemek çantası taşıyan Alyokhina’nın Rusya’dan Belarus’a ve Belarus’tan da Litvanya’ya kaçtığı kaydedildi.

Litvanya’da açıklama yapan Alyokhina, “Ben artık Rusya’nın var olma hakkı bulunduğuna inanmıyorum. Daha önceden ülkenin nasıl birlikte olduğu ve hangi değerlere bağlı olduğunu ve nereye gittiğini sorguluyorduk. Fakat bence bu artık bir soru bile değil” dedi.

Bir süre Rusya’ya dönmeyi düşünmediğini fakat zamanı gelince gideceğini söyleyen Alyokhina, bir süre İzlanda’da yaşayacağını söyledi. Alyokhina’nın Björk gibi yerel sanatçılarla yardım konseri düzenleyeceği belirtildi.