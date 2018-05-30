Muhalif Rus gazeteci Kiev'de öldürüldü

Kremlin muhalifi Rus gazeteci Arkadi Babçenko, Ukrayna'da vurularak öldürüldü. Polis, Babçenko'nun cinayete kurban gittiğini açıkladı. 41 yaşındaki gazetecinin mesleğiyle ilgili çalışmalarından dolayı öldürüldüğü tahmin ediliyor. Rusya'nın en tanınmış savaş muhabirleri arasında yer alan Arkadi Babçenko, Rusya'nın Ukrayna ve Suriye politikalarını eleştirdiği için öldürülmekten korktuğunu söylemişti.

İçişleri Bakanına danışmanlık yapan Ukraynalı Milletvekili Anton Geraşçenko, gazetecinin öldürülmesinden Rusya'nın sorumlu olduğunu öne sürdü. Geraşçenko Facebook hesabından yaptığı paylaşımda "Vladimir Putin rejiminin yıldırıp kıramadığı kişileri nişan tahtası yapıyor. Babçenko Putin rejimine karşıydı ve Ukrayna'nın dostuydu" cümlelerine yer verdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise "Ukrayna'da işlenen gazeteci cinayetlerinin hesabının sorulmadığı ve ağır suçlarla cezasızlığın Kiev rejimi tarafından rutin hale getirildiği" belirtildi. Açıklamada Rus makamlarının Babçenko'nun öldürülmesiyle ilgili soruşturma başlattığı ve Ukrayna'nın olayı aydınlatmasının belendiği de yer aldı. İki yıl önce ülkesindeki yönetimi eleştiren ve suikasta kurban giden muhalif Rus politikacı Boris Nemzov ile arkadaşlığı olan Pavel Şeremet Kiev'de aracına yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu hayatını kaybetmişti.

Sırtından vuruldu

Geraşçenko ekmek almaya giden Babçenko'nun merdiven boşluğuna saklanan bir kişi tarafından sırtından vurulduğunu ve katilin birkaç el ateş ettiğini duyurdu. Ukrayna polisi, Baçenko'nun kanlar içinde yatarken eşi tarafından bulunduğunu ve hastaneye nakli sırasında hayatını kaybettiğini açıkladı. Failin 40 ile 45 yaşları arasında olduğu tahmin ediliyor.

Babçenko Çeçenistan savaşına katılmış, daha sonra Rus medya kuruluşları hesabına savaş muhabirliği yapmıştı. 2017 yılının şubat ayında Facebook hesabından ülkesini terk ettiğini duyurmuştu. İnternet üzerinden yayınladığı son haberde 4 yıl önce başından geçen bir olayı şöyle anlatmıştı: "Çarpışmaların devam ettiği Dombass bölgesinde bir Ukrayna askeri helikopterine binecektim. Helikopter dolu olduğundan birlikte uçmama izin vermediler. Helikopter düşürüldü ve 14 kişi can verdi. Şansım varmış. Kendimi yeniden doğmuş gibi hissettim."

DW,rtr/AG,ÖA

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