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Dünya

Muhalif Rum lider, gizli müzakere tutanaklarını açıkladı

'Devletin ciddiyetini bozmak'la suçlanan Sizopulos, tutanakları açıklamaya devam edeceğini söyledi

10 Mart 2016 22:10

Kıbrıs Rum kesimindeki muhalefet partilerinden EDEK'in lideri Marinos Sizopulos, Rum lider Nikos Anastasiadis ile KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı arasındaki görüşmelere ilişkin gizli tutanakları açıkladı.

Hürriyet'ten Ömer Bilge'nin haberine göre Anastasiadis’in parti liderlerine gizli damgasıyla verdiği müzakere tutanaklarından önemli bulduğu bölümlerini basınla paylaşan Sizopulos, Rum kesiminde siyasi krize neden oldu. ‘Devlet ciddiyetini’ bozmakla suçlanan Sizopulos, eylemini eleştiren siyasileri, ‘Tutanakları açıklamaya devam edeceğim’ diyerek tehdit etti.

Sizopolis’in açıkladığı Türk ve Rum liderler arasındaki anlaşmadan 4 madde şöyle:

1. Yüksek Anayasa Mahkemesi: Yüksek Mahkemenin eşit sayıda Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk üyeden oluşması (4+4) konusunda uzlaşıya varıldı. Anayasal konularda başkan seçimi (Yunan, İngiliz ve Türk yargıçlar dışında) yabancı yargıçlardan oluşan bir listeden kurayla yapılacak. Yabancı yargıç başkanlık edecek ve oy eşitliği olması durumunda karar verici oya sahip olacak.

2. Senato: Üst hukuk organının oluşumu etnik kökene dayanacak ve eşit oranda, yüzde 50/50 şeklinde Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türklerden (20+20) oluşacak.

3. Vatandaşların Nitelikleri: Kıbrıs Türk oluşturucu devletine yerleşecek Rumlar, Türklerin milletvekilliği seçimlerinde oy kullanamayacak. AB parlamentosu ve belediye seçimlerinde oy kullanabilecek.

4. Mülkiyet: Mülkiyet Komitesi (bir Kıbrıslı Rum’a, bir Kıbrıslı Türk ve başkanlık edecek bir yabancı uzman oranıyla oluşan) kriterler temelinde önceliğin mal sahibinde mi yoksa kullanıcıda mı olduğuna karar verecek. 1974 öncesi tapu verilerine göre KKTC’nin yüzde 80’i Rumlara ait. Rumlar ‘mal sahibi’, Türkler ise, ‘kullanıcı’ olarak tanımlanıyor.

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Marinos SizopulosNikos AnastasiadisMustafa Akıncıedekrum

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