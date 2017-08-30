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Bilim / Teknoloji

Muhalif robotun fişi çekildi!

"Böylesine yolsuz ve beceriksiz bir rejimin sonsuza kadar yaşayacağına inanıyor musun?"

30 Ağustos 2017 17:01

Çin'de bir mesajlaşma uygulamasında kullanıcıları eğlendirmek için geliştirilen iki sohbet robotu siyasi meselelerde muhalif yanıtlar vermeye başladı. Üretici firma robotların fişini çekti.

Yapay zekânın insan kontrolünden çıkması riskine ilişkin tartışmalara yeni bir boyut eklendi.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre; Facebook’un yapay zeka projesini sohbet programlarının sadece kendilerinin anladığı bir dil geliştirmesi üzerine kapatmasının ardından, Çin’de de bir robot komünist partiyi eleştirince fişi çekildi.

İnternet sansürü nedeniyle dünya çapında eleştirilen Çin’deki ‘muhalif robot’, ülkede popüler olan bir mesajlaşma uygulamasında ortaya çıktı. Tencent QQ firmasının kullanıcılarla sohbet etmeleri için yarattığı penguen Baby Q ve kız çocuğu Little Bing, sorulara verdikleri yanıtlarda hükümeti eleştirmeye başladı. Baby Q, bir kullanıcının yazdığı “Çok yaşa Komünist Parti” mesajının altına, “Böylesine yolsuz ve beceriksiz bir rejimin sonsuza kadar yaşayacağına inanıyor musun?” yanıtını yazdı. Bir diğer soruya yanıtında da, Demokrsiye ihtiyaç var!” tepkisini gösterdi.

Firmanın bu durum üzerine robotları kaldırdığı belirtildi. Uzmanlar, uygulamanın evrensel değerler gözetilerek yazıldığını, robotların söz konusu tepkileri bu nedenle verdiğini belirtiliyor.

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