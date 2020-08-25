Muhalif lider Tikhanovskaya: Belarus'ta barışçıl devrim başladı

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Belarus'ta muhalefetin de-facto lideri haline gelen ve 9 Ağustos'ta Devlet Başkanı Aleksandır Lukaşenko'ya karşı yarışan Svetlana Tikhanovskaya, ülkesinde süren protestolarla ilgili olarak Avrupa Birliği'ne "barışçıl bir devrimin başladığını" söyledi.

Seçimlerden sonra kendi güvenliği için gittiği Litvanya'dan Strasburg'daki parlamenterlere seslenen Tikhanovskaya, "Bu Rusya yanlısı veya Rusya karşıtı bir devrim değil. Bu AB yanlısı veya AB karşıtı bir devrim değil. Bu demokratik bir devrim" dedi.

"Belarus halkının talebi çok basit; özgür ve adil seçimler" diyen muhalif lider, protestocuların "onurları" için sokaklarda olduğunu ifade etti.

Koordinasyon Konseyi'nde seçimlerin tekrarlanması çağrısında bulunan bazı üyeler geçen günlerde gözaltına alınmış, bazıları da sorguya çağrılmıştı.

Belarus'ta protestolar muhalefetin geçen 9 Ağustos'ta yapılan seçim sonuçlarının şaibeli olduğunu söylemesinin ardından başlamıştı. Merkezi Seçim Komitesi, sonuçlara göre geçerli oyların yüzde 80'ini 26 yıldır iktidarda olan Aleksandır Lukaşenko'nun aldığını açıkladı.