Muhalif lider planlarını anlattı: Hedef Ecdebiye!

T24 - 1969 yılında Muammer Kaddafi’nin Libya’da yönetime el koymasında önemli rol oynayan General Abdül Fatah-Yunus, saf değiştirdikten sonra şimdi Bingazili isyancılara liderlik ediyor.





Hedefi Ecdebiye



Bingazi’de Tibesty Otel’de gazetecilerle bir araya gelen General Fatah-Yunus, Libya sahilini içeren bir harita üzerinde Bingazi’ye iki saat uzaktaki Ecdebiye’de kontrolün sağlanmasının Bingazi’nin geleceği açısından önemli olduğunu anlatıyor. Çünkü Ecdebiye’nin düşmesi halinde Kaddafi güçlerinin Bingazi’yi ele geçirmesi an meselesi olabilir. Nitekim, Zaviye, Ras Lanuf ve Brega’yı büyük ölçüde kontrol altına almayı başaran Kaddafi güçleri, dün Bingazi’nin 140 km güneyindeki Ecdebiye’yi tanklar ve uçaklarla hedef aldı. Kısa sürede ülkenin doğusunu kontrol altına almayı hedefleyen Kaddafi güçlerinin Ecdebiye’yi almaları halinde Tobruk’u kontrol edecekleri, buradan da Bingazi’ye ulaşabileceği söyleniyor. Bu nedenle muhalifler, dünyaya bir an önce Libya’nın uçuşa yasaklı bölge ilan edilmesi için baskılarını arttırdı.



