"Muhalif lider Navalni'yi Rus istihbaratından bir ekip zehirledi"

Rus muhalif lider Aleksey Navalni'nin Ağustos ayında zehirlenmesine ilişkin hazırlanan rapor, Rus istihbaratı, Federal Güvenlik Ajansı'na bağlı bir ekibin Navalni'yi pek çok seyahatinde takip ettiğini ve zehirlediğini ortaya çıkardı.

The Guardian'da yer alan habere göre, Bellingcat araştırma sitesi ve The Insider'ın Der Spiegel ve CNN yardımıyla yürüttüğü soruşturmada Navalni'nin zehirlenmesine ilişkin rapor hazırlandı. Rapor, Rusya'nın Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB) Navalni'nin zehirlenmesinde rolünü tespit etti.

Rapora göre, FSB'ye bağlı çalışan gizli bir grup Navalni'yi pek çok seyahatinde takip etti. Grubun Navalni'ye yönelik takibin muhalif liderin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e gelecek seçimlerde rakip olacağını açıklamasından sonra başladığı tespit edildi.

Bellingcat, ekibin Navalni'yi 30'dan fazla rotada takip ettiğini, ilk kez Temmuz ayında zehirlemeyi denediğini yazdı. İlk denemede Navalni eşiyle birlikte seyahat ediyordu. Birinci denemede başarısız olan ekibin Navalni'yi Sibirya'ya yaptığı seyahatte zehirlediği belirtildi. Navalni, Tomsk'tan Moskova'ya uçuş sırasında rahatsızlandı.

Bellincat, Navalni'nin zehirlenmesi olayından Kremlin'in haberi olduğunu belirtti.

Ne olmuştu?

Navalni, Charite Hastanesi'ne hava ambulansıyla 22 Ağustos'ta Rusya'nın Tomsk kentinden taşınmıştı. Navalni, 20 Ağustos'ta uçakta fenalaşıp Tomsk'ta hastaneye kaldırılmıştı. Navalni'nin müttefikleri muhalif liderin Avrupa'da tedavi görmesini istemişti.

Navalni, Almanya'daki Charite Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde 24 gün geçirdi. Bu sürenin büyük bir bölümünde suni komadaydı. Hastane, Navalni'nin neyle zehirlendiğini tespit etmekte zorlanınca muhalif liderden alınan kan ve idrar örneklerini Münih'teki askeri laboratuvara gönderdi. Burada Navalni'nin Noviçok ile zehirlendiği tespit edildi.

Rusya, Avrupa'nın Navalni'nin zehirlenmesinde Kremlin'in rolü olduğuna dair tüm iddiaları reddediyor.