-MUHALİF GÜÇLER ECDEBİYE'YE İLERLİYOR BİNGAZİ (A.A) - 20.03.2011 - Libya'da karşı uluslararası koalisyon güçlerinin hava operasyonlarının başlamasının ardından, Bingazi'de üslenen silahlı muhalif güçlerden bir grubun, Ecdebiye kentine doğru ilerlemekte olduğu görüldü. Reuters'ın haberine göre silahlı muhalifler Bingazi-Ecdebiye karayolu üzerinde birkaç kamyonetle kente doğru ilerliyor. Düzenlenen hava akınları sonrasında yolun belirli bir noktasında biri ambulans olmak üzere tahrip edilmiş araçlar ve çevrelerinde en az 5 ceset olduğu görüldü.