Muhalif gazeteciler için hukuk çağrısı



Savcılık Gao Yu'yu, “devlet sırlarını yurtdışına aktarmakla“ suçluyor. Muhalif gazeteci ise bu iddiaları şiddetle geri çeviriyor. Gao, Pekin'deki duruşmada yaptığı açıklamada, yayınlanan itiraf videosunun polislerin baskısı altında çekildiğini savundu.

En kötü durumda Gao, ölüm cezasına çarptırılabilir. Avukatı Mao Shaoping ise 5 ila 10 yıl arasında bir hapis cezası verileceğini tahmin ediyor. Mahkeme henüz, nihai kararın ne zaman açıklanacağını duyurmadı.

Gao'ya yöneltilen suçlamalar arasında, “çok gizli belgelerin yabancı medya kuruluşlarına iletildiği“ yer alıyor. Gözlemciler, bu çok gizli belgelerin “9 numaralı belge“nin olabileceği kanısında. Söz konusu belge, Komünist Parti için tehditleri sıralıyor ve bunlara karşı sert bir tutum talep ediyor.

Mayıs ayı başında Çin devlet televizyonu CCTV'de Gao'nun suçu kabul ettiğini gösteren bir itiraf videosu yayınlanmıştı. Gao, daha sonra savcılıktan bu videonun davada kullanılmamasını istedi ve oğlu Zhao Meng'e yönelik tehditler nedeniyle o dönem suçlamaları kabul ettiğini söyledi. Zhao da devlet sırlarının ifşası suçlamasıyla tutuklanmış ancak mayıs ayı sonunda serbest bırakılmıştı.

Limbourg'dan açıklama

Aynı zamanda Deutsche Welle için de yazılar yazan Gao Yu'nun davası uluslararası toplumda büyük tepki çekti. Uluslararası Af Örgütü, “uydurulmuş bir suçlama” ve “baskı altında alınmış bir ifade”nin söz konusu olduğunu kaydetti.

Örgüt, “Gao, yetkililerin aktivistleri hedef almak için bir bahane olarak kullandıkları muğlak bir şekilde formüle edilmiş keyfi Çin devlet güvenliği yasalarının son kurbanı oldu” açıklamasını yaptı.

Deutsche Welle Genel Müdürü Peter Limbourg da yaşananlardan dolayı endişeli olduğunu duyurdu ve Gao için adil bir yargılama süreci talep etti.

Çin yönetiminin Gao'ya yönelik tutumunu eleştiren Limbourg, “Onu, Çin televizyonunda milyonlarca izleyiciye her şeyi itiraf etmiş bir suçlu gibi göstermek insan onuruna yakışmıyor. Gao, adil ve hukuk devletine uygun bir yargılamayı hak ediyor” şeklinde konuştu.

Uzun yıllar Deutsche Welle Çince servisine çalışan 70 yaşındaki Gao'nun kaderi konusunda büyük endişe içinde olduğunu belirten Limbourg, “bunu Berlin'deki Çin Büyükelçiliği'ne ilettiğini” söyledi.

Limbourg, "Deutsche Welle uzlaşı köprüleri kuruyor ve Çin ile diyalogu savunuyor. Ancak bu, Çin'de yazdıklarını yayınlayamayan muhalif yazarlara kendilerini ifade etmek hakkı verilmesini de içeriyor. Bazı alanlarda görüş ayrılıklarına rağmen diyalogu açık ve saygılı bir biçimde yürütmek mümkün olmalıdır” açıklamasını yaptı.

Tutuklu Özbek gazeteci için çağrı

Öte yandan Limbourg, Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü'nün altı yıldır hapiste olan Özbek gazeteci Salijan Abdurrahmanov'un serbest bırakılması için başlattığı hareketi de desteklediğini duyurdu.

Abdurrahmanov Almanya’nın ünlü Johann-Filipp Palm uluslararası medya ödülüne layık görüldü. Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü, 30 Kasım'da Stuttgart'ta düzenlenecek ödül törenine gelebilmesi için Özbek hükümetinden Abdurrahmanov'a izin verilmesini istedi.

Abdurrahmanov, tutuklanmadan önce, yolsuzluk, çevreye verilen zararlar ve insan hakları konularında yazıyordu.