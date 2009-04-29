Muhalefetten terör saldırısına kınama

Lice ve Şemdinli’de 10 askerin şehit olması üzerine yaptığı açıklamada CHP Genel Başkanı Baykal, “Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadelesi, aynı azim ve kararlılıkla devam edecektir" derken, MHP Genel Başkanı Bahçeli, artık köklü tedbirlerin alınması gerektiği eleştirisinde bulundu.



CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Lice ve Şemdinli'de 10 askerin şehit olmasıyla ilgili, "Biliyoruz ki Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadelesi, aynı azim ve kararlılıkla devam edecektir" dedi.



Baykal, Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ'a gönderdiği başsağlığı mesajında, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 9, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 1 askerin şehit olması dolayısıyla büyük üzüntü duyduğunu ifade etti. Baykal, mesajında şunları kaydetti:



"Toprak bütünlüğümüze olduğu kadar, birliğimize ve dirliğimize de düşman terör örgütünün Diyarbakır-Bingöl karayolu üzerindeki kalleşçe tuzağı sonucu 9, Şemdinli'de ise askeri birliğe açılan ateş sonucu bir olmak üzere 10 Mehmetçiğimizin şehit olması, hepimizi büyük bir acıya, üzüntüye sevk etti.



'Terörle mücadelesi aynı azim ve

kararlılıkla devam edecektir'



Ama biliyoruz ki Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadelesi aynı azim ve kararlılıkla devam edecektir.



Terörle mücadeledeki bu azim ve kararlılık ile terör örgütünü etkisiz kılma çabanız, millet olarak büyük acımızın tesellisidir.



Canı ve kanı pahasına ülkemizin dirliğini, bütünlüğünü sağlamaya çalışan Silahlı Kuvvetlerimizin Komutanı olarak şahsınızda şehit askerlerimize rahmet, aileleriyle, Türk Silahlı Kuvvetlerine ve milletimize başsağlığı diliyorum."



Bahçeli: Köklü tedbir alınmalı



Devlet Bahçeli, Lice'de 9 askerin şehit edilmesi dolayısıyla mesaj yayımladı.



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ''Türkiye hemen her alanda olduğu gibi terörle mücadelenin Irak ile ilgili boyutunda rol aldığı kirli ve kurnazca bir oyunun içinden derhal çıkmalı, yapay pazarlık ve oyalanma sürecinden kurtularak, terörü kaynağında tam bir imha ve teslim gerçekleşene kadar ciddi kalıcı ve köklü tedbirleri almalıdır'' dedi.



Bahçeli, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde terör örgütü tarafından 9 askerin şehit edilmesi dolayısıyla yayımladığı mesajında, olayın Türk milletini derin bir üzüntüye sevk ettiğini belirtti. Bahçeli, son olayın, ''Kuzey Irak'ta yuvalanan ve Türkiye'de siyasallaşan bölücülüğün ve bölücü terörün son bulması için, Irak üzerinden PKK ile dolaylı müzakere yapmaya çalışan hükümetin attığı yanlış adımları mutlaka gözden geçirilmesini zorunlu hale getirdiğini'' savundu.



Vatan evlatlarının hayatının, Türk milletinin güvenlik ve huzurunun, devletin birlik ve bütünlüğünün başka milletlerin insafına, başka devletlerin inisiyatifine ve aşiret reislerinin kararına bırakılamayacağının herkes tarafından artık anlaşılması gerektiğini belirten Bahçeli, mesajında şunları kaydetti:



''Hükümetin yıllardır terörü önleme adına devreye soktuğu ara bulucu, koordinatör, eş zamanlı istihbarat, el sıkışma, kucaklaşma, pazarlık yapma, masaya çağırma, örtülü af çıkarma, kimlikleri okşama, bölücü taleplere sempatik görünme gibi denediği bütün teslimiyet yolları tamamıyla iflas etmiştir.



İçinde bulunduğumuz bu ağır şartlar, Türkiye'nin hiçbir tereddüte mahal bırakmayacak kararlı bir duruş sergilemesini, pazarlıkla terörün önlenemeyeceğinin anlaşılmasını hiçbir gerekçe ve mazerete sığınarak kaçınılamayacak bir gerçek haline getirmiştir.



Türkiye hemen her alanda olduğu gibi terörle mücadelenin Irak ile ilgili boyutunda rol aldığı kirli ve kurnazca bir oyunun içinden derhal çıkmalı, yapay pazarlık ve oyalanma sürecinden kurtularak, terörü kaynağında tam bir imha ve teslim gerçekleşene kadar ciddi kalıcı ve köklü tedbirleri almalıdır.



Demokrasi dışı arayışlarla başlayan hukuki bir süreç üzerinden yürütülen karalama ve istismar ile terörle mücadelede kahramanca görev yapan Türk Silahlı Kuvvetlerimizi ve Güvenlik Güçlerimizi yıpratma ve yıldırma çabalarının yoğunlaştığı bir dönemde, bu üzücü olayın meydana gelmiş olması konuya ayrı bir önem kazandırmıştır.



Bu elim hadiseyi nefretle karşılıyor, devletimizin bağımsızlığı, milletimizin birliği uğruna kahramanca görev yapanken şahadete ulaşan Mehmetçiklerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, aziz milletimize ve silah arkadaşlarına sabır ve başsağlığı diliyorum.''

