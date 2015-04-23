T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Muhalefetten soykırımı tanıma çağrısı

Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck'un 1915 olaylarının 100'üncü yılı vesilesiyle yapacağı konuşma öncesinde Yeşiller ve Sol Parti, açık bir şekilde soykırım nitelemesinin kullanılması çağrısı yaptı.

23 Nisan 2015 19:09


Yeşiller Partisi Eş Başkanı Cem Özdemir, Neue Osnabrücker Zeitung'a verdiği demeçte "Geçmişin çarpıtılmasına artık son verilmeli" şeklinde konuştu.

Özdemir, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier'in soykırım ifadesinin kullanılmasının Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecini zedeleyebileceği şeklindeki görüşüne ise "Alman hükümeti hangi süreçten bahsediyor?" sözleriyle karşı çıktı.

Özdemir, buna Erdoğan'ın Türkiye'de yaşayan Ermenileri sınır dışı etme imasını ve Türkiye-Ermenistan sınırını açmaya yanaşmamasını örnek gösterdi.

Özdemir, cuma günü Alman meclisinde 1915 olaylarının 100'üncü yılı dolayısıyla yapılacak parlamento açıklamasıyla ilgili olarak ise Hristiyan Birlik Partili ve Sosyal Demokrat Partili milletvekillerini "artık Türkiye'deki cesur sivil toplumun tarafında durmaya" ve katliamı açık bir şekilde soykırım olarak adlandırmaya çağırdı.

Sol Parti üyesi Marika Tändler-Walenta da Berlin hükümetine "Ermenilere yapan soykırımı dolandırmadan dile getirme" çağrısı yaptı.

Türkiye'nin zorunlu tehcir olarak nitelediği olaylar sırasında 1,5 milyon Ermeni'nin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Almanya Cumhurbaşkanı Joachim GauckYeşillerSol PartiYeşiller Partisi Eş Başkanı CemNeue Osnabrücker ZeitungAlmanya Başbakanı Angela MerkelDışişleri Bakanı Frank-Walter SteinmeierTürkiyeErmenistanErdoğan Türkiye

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

Tottenham'ı yenen Liverpool rekora imza attı...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24