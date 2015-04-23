Muhalefetten soykırımı tanıma çağrısı



Yeşiller Partisi Eş Başkanı Cem Özdemir, Neue Osnabrücker Zeitung'a verdiği demeçte "Geçmişin çarpıtılmasına artık son verilmeli" şeklinde konuştu.

Özdemir, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier'in soykırım ifadesinin kullanılmasının Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecini zedeleyebileceği şeklindeki görüşüne ise "Alman hükümeti hangi süreçten bahsediyor?" sözleriyle karşı çıktı.

Özdemir, buna Erdoğan'ın Türkiye'de yaşayan Ermenileri sınır dışı etme imasını ve Türkiye-Ermenistan sınırını açmaya yanaşmamasını örnek gösterdi.

Özdemir, cuma günü Alman meclisinde 1915 olaylarının 100'üncü yılı dolayısıyla yapılacak parlamento açıklamasıyla ilgili olarak ise Hristiyan Birlik Partili ve Sosyal Demokrat Partili milletvekillerini "artık Türkiye'deki cesur sivil toplumun tarafında durmaya" ve katliamı açık bir şekilde soykırım olarak adlandırmaya çağırdı.

Sol Parti üyesi Marika Tändler-Walenta da Berlin hükümetine "Ermenilere yapan soykırımı dolandırmadan dile getirme" çağrısı yaptı.

Türkiye'nin zorunlu tehcir olarak nitelediği olaylar sırasında 1,5 milyon Ermeni'nin hayatını kaybettiği belirtiliyor.