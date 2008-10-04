Muhalefetten sınır ötesi harekâta destek

Hain saldırı: 15 şehit

Türkiye yasta

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Barzani yönetimi saldırıyı kınadı

Hakkari'de Aktütün Karakolu'na yapılan baskına siyasi parti liderleri büyük tepki gösterdi. Saldırı üzerine Terörle Mücadele Yüksek Kurulu da bugün saat 17.00'de, Başbakanlık Merkez Bina'da toplanma kararı aldı.CHP lideri Deniz Baykal, Türkiye'nin terörle mücadele konusunu yeni bir anlayışla değerlendirmek durumunda olduğunu açıkladı. Antalya'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Baykal, şunları söyledi:"Teröre sahip çıkmayı, terörü desteklemeyi, terörü bir anlamda meşrulaştırmayı mazur görerek terörle mücadele götürülemez. Terörle mücadelenin kaçınılmaz boyutu, terörün bu işin dışında kalan herkes tarafından kararlıklıkla kınanmasını sağlamaktır. Yaşanan olayı terör olarak nitelemekten kaçınanlar, buna terör diyemeyeler, bunu kınamayanlar, toplumda bu faaliyetlerini sürdürdükleri sürece terörle mücadele, ciddi sorunlar ve güçlüklerle karşı karşıya kalır. Hepimiz hep birlikte kınamalıyız. Bunun terör olduğunu ifade etmeliyiz. Bunu reddetmeliyiz. Hem bunu reddetmeyeceğiz, hem bunu mazur göstereceğiz, hem himaye edeceğiz, hem de meşru siyasi bir faaliyet içerisinde olacağız, bu olamaz"TBMM'yi defalarca olağanüstü toplantıya çağırdıklarını ve terörle mücadele konusunda ortak bir anlayış geliştirme düşüncelerini ortaya koyduklarını anımsatan Baykal, şöyle devam etti:"Maalesef bu konularda gerekli ilgi gösterilmedi geçmişte de. Böyle bir büyük siyasi dayanışmaya ihtiyaç var. Bu, bütün siyasi partiler tarafından el birliğiyle sergilenmelidir. Meclis'teki bütün siyasi partiler hiçbir ayrım göstermeden terörü kınamalıdır, reddetmelidir. Bu konuda hiçbir siyasi çatlak olmamalıdır. Her düşünceden insanlar el ele vermeli ve bu olayları hep birlikte kınamalıyız."MHP lideri Devlet Bahçeli de yazılı bir açıklama yaparak saldırıyı nefretle lanetlediğini söyledi. Türkiye'nin komşu bir devletten beslenen açık bir saldırı ve tehdit altında olduğunu belirten Bahçeli, Türkiye'nin hem silahlı terörle hem de etnik bölücülükle mücadelede tarihi bir yol ayrımında olduğunu kaydetti.Bahçeli, şunları söyledi: Konu artık milli güvenliği küresel güçlerin iznine ve müsamahasına bırakamayacak kadar ciddi, vahim ve son derece önemli hale geldi. Terörle mücadelede partiler üstü bir anlayışla milli bir seferberlik başlatılması kaçınılmaz. Hükümet ülke sathında ve sınır ötesinde terör unsurlarının gerçek anlamda tasfiyesi için siyasi irade ve kararlılık sergilemeli ve tüm tedbirleri vakit geçirmeden almalı. MHP bunlara tam destek vermeye hazır."Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek de, saldırının, tezkerenin Meclis'te görüşüleceği günlerin arifesine denk gelmesinin manidar olduğunu söyledi. Irak'ta yaşanan olumsuz gelişmelerin otorite boşluğu ve zaman zaman himayeye varan destek nedeniyle Türkiye'yi terör eylemlerine daha açık hale getirdiğini kaydeden Çiçek, geçen yıl Meclis'ten sınır ötesi operasyonlarla ilgili yetki alındığını hatırlattı. Çiçek, "Hükümet olarak tezkerenin bir yıl daha uzatılmasını uygun gördük ve önümüzdeki çarşamba günü muhtemelen TBMM'de görüşülecek. Uluslararası işbirliği olmadan terörle mücadelede zaman zaman sıkıntı yaşanıyor. Maalesef terör, uluslararası politikanın bir parçası olarak bugün bir enstrüman olarak kullanılıyor. Sınır ötesi operasyon yetkisini defalarca kullandık. Gerekiyorsa bundan sonra da kullanmaya devam edeceğiz" dedi.DP lideri Süleyman Soylu da, saldırının ardından, Irak'a yönelik geniş kapsamlı bir kara harekatının kaçınılmaz hale geldiğinin açıkça belli olduğunu söyledi. Soylu, "Bu saldırı devlete karşı bir meydan okumadır. Sınır ötesi hava harekatlarıyla birlikte kışın gerçekleştirilen sınırötesi kara harekatının bölücü terörü önleyemediği ortaya çıktı. Bölücü terör konusunda en yetkili ağızların, 'Bölücü terör kırılma noktasına gelmiştir. Bundan sonra dağa çıkmanın önünü kesmek gerekir' istikametindeki sözlerinin de gerçek durumu yansıtmadığı anlaşıldı. Irak'a yönelik geniş kapsamlı bir kara harekatının kaçınılmaz hale geldiği artık açıkça belliolmuştur" dedi.Fenerbahçe ve Galatasaray kulüpleri de, terör saldırısını kınayarak, şehitler için başsağlığı diledi.