Muhalefetten, saldırıya uğrayan Buğra Kavuncu ile ilgili tepki: İktidarın düşmanlaştıran, hedef gösteren dilinin sonucudur bu

"Sevgili Buğra Kavuncu yumruklu saldırıya uğradı. Maalesef Saray artık budur. Trol, küfür, iftira, yalan ve saldırılar. Erdoğan anketleri gördükçe gerginliği artırıyor. Ülke bunu gördü geçmişte, seni tanıdı Erdoğan. Sökmez artık bunlar, yutmayız! Biz seni hep beraber göndereceğiz."

Babacan: Şiddet ortamını besleyen söylem derhal terk edilmeli