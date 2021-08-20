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Muhalefetten, saldırıya uğrayan Buğra Kavuncu ile ilgili tepki: İktidarın düşmanlaştıran, hedef gösteren dilinin sonucudur bu

20 Ağustos 2021 17:33

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Ahmet Davutoğlu, saldırıya uğrayan İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ile ilgili sosyal medyadan tepki gösterdi. 

İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, Halk TV'den ayrıldığı sırada yumrukla saldırıya uğradı. Genel başkanlar şu paylaşımları yaptı: 

Akşener: İyi insanları susturamayacaksınız 

Kılıçdaroğlu: Sökmez artık bunlar 

"Sevgili Buğra Kavuncu yumruklu saldırıya uğradı. Maalesef Saray artık budur. Trol, küfür, iftira, yalan ve saldırılar. Erdoğan anketleri gördükçe gerginliği artırıyor. Ülke bunu gördü geçmişte, seni tanıdı Erdoğan. Sökmez artık bunlar, yutmayız! Biz seni hep beraber göndereceğiz."
 

Babacan: Şiddet ortamını besleyen söylem derhal terk edilmeli 

"İYİ Parti İstanbul İl Başkanı @SBugraKavuncu ’ya karşı gerçekleştirilen saldırıyı esefle kınıyor, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İktidar ortaklarına çağrımız, siyasal şiddet ortamını besleyen söylem ve üslubu derhal terk etmeleridir."
 

Davutoğlu: Hedef gösteren dilin sonucu 

"İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun, şehrin orta yerinde uğradığı saldırıyı şiddetle kınıyorum. Genel Başkan Yardımcımız Selçuk Özdağ'a yönelik saldırıda olduğu gibi iktidarın düşmanlaştıran, hedef gösteren dilinin sonucudur bu. Geçmiş olsun
@meral_aksener"
 
 
TIKLAYIN - İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu saldırıya uğradı
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