Muhalefetten, saldırıya uğrayan Buğra Kavuncu ile ilgili tepki: İktidarın düşmanlaştıran, hedef gösteren dilinin sonucudur bu

"Sevgili Buğra Kavuncu yumruklu saldırıya uğradı. Maalesef Saray artık budur. Trol, küfür, iftira, yalan ve saldırılar. Erdoğan anketleri gördükçe gerginliği artırıyor. Ülke bunu gördü geçmişte, seni tanıdı Erdoğan. Sökmez artık bunlar, yutmayız! Biz seni hep beraber göndereceğiz."
Babacan: Şiddet ortamını besleyen söylem derhal terk edilmeli
"İYİ Parti İstanbul İl Başkanı @SBugraKavuncu ’ya karşı gerçekleştirilen saldırıyı esefle kınıyor, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İktidar ortaklarına çağrımız, siyasal şiddet ortamını besleyen söylem ve üslubu derhal terk etmeleridir."