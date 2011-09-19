T24 LogoT24 Logo
Politika

Muhalefetten randevu istenecek ANKARA (A.A)

19 Eylül 2011 20:16

-Muhalefetten randevu istenecek ANKARA (A.A) - 19.09.2011 - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, Anayasa değişikliğiyle ilgili, TBMM'de grubu bulunan partilerden randevu talebinde bulunulacağını söyledi. Çelik, Anayasa değişikliğiyle ilgili, ''Sayın Başbakan, parti genel sekreterine bu konuda bir talimat verdi. Her halde bu hafta içerisinde bir mektup yazılacak ve TBMM'de grubu bulunan partilerden randevu talebinde bulunacak ve onların randevu vermeleri halinde, görüşme talebine olumlu cevap vermeleri halinde, AK Parti'den bir heyet, onların belirlediği bir heyetle görüşecek'' dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24