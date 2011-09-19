-Muhalefetten randevu istenecek ANKARA (A.A) - 19.09.2011 - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, Anayasa değişikliğiyle ilgili, TBMM'de grubu bulunan partilerden randevu talebinde bulunulacağını söyledi. Çelik, Anayasa değişikliğiyle ilgili, ''Sayın Başbakan, parti genel sekreterine bu konuda bir talimat verdi. Her halde bu hafta içerisinde bir mektup yazılacak ve TBMM'de grubu bulunan partilerden randevu talebinde bulunacak ve onların randevu vermeleri halinde, görüşme talebine olumlu cevap vermeleri halinde, AK Parti'den bir heyet, onların belirlediği bir heyetle görüşecek'' dedi.