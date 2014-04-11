Muhalefetten MİT yasası için uyarı: Türkiye, Lahey'de yargılanır

Tartışmalı MİT yasasına muhalefetten tepki geldi. CHP'li vekiller MİT'İn olağanüstü yetkilerle donatılması halinde Türkiye'nin Lahey’de, Adalet Divanı’nda yargılanmak zorunda kalabileceğini vurguladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, MİT’in olağanüstü yetkilerle donatılması ve Suriye’deki faaliyetleri nedeniyle Başbakan Tayyip Erdoğan'ın uluslararası mahkemelerde yargılanabileceğini savundu. Bir başka CHP’li Hurşit Güneş ise “MİT’in, Suriye’deki silahlı radikal muhaliflere lojistik destek sağladığı ileri sürülüyor. Türkiye, Lahey’de, Adalet Divanı’nda yargılanırsa ne yapacağız?” diye sordu.

Meclis Genel Kurulu’nda görüşmeleri devam eden MİT kanun teklifine, muhalefetin sert eleştirileri sürüyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Tanrıkulu, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında MİT teklifiyle ilgili soruları cevapladı. Teklifin, ‘yasa dışı, hukuk dışı, bilinmeyen ilişkiler gündeme geldiği zaman ortaya çıktığına’ işaret etti. Bu yetkilerin Türkiye’yi bir istihbarat devletine dönüştüreceğini belirtti. Tanrıkulu, “Bu düzenleme ile MİT’in bugüne kadar yaptığı hukuk dışı, yasa dışı soruşturmalar meşru hale getirilmeye çalışılacaktır. Bu yasadan önceki eylemleri noktasında hiçbir soruşturma açılamayacaktır. Bu da neye işaret etmektedir; işte çok tartışılan Suriye’deki müdahaleler, Suriye’ye askeri yardımlar, silah yardımları, Adana’da yakalanan silahlar… Bütün bunlar bir daha soruşturulmayacaktır.” diye konuştu. Önceki birçok yasa dışı işin de meşru hale getirilerek soruşturulamayacağını anlatan Tanrıkulu, bu tablonun ileride ciddi sonuçlar doğuracağını belirtti: “Türkiye’de yargıdan kaçabilirsiniz. Yasa değiştirebilirsiniz ama uluslararası ceza mahkemesinin yargısından kaçamayacaksınız. Bunu özellikle Recep Tayyip Erdoğan için söylüyorum. Er veya geç burada yargı yolu kapalı olsa bile bu soruşturmalardan dolayı uluslararası ceza mahkemesinde yargılanacak.”

'Suriye'ye silah sevkiyatı doğru mu?'

CHP Kocaeli Milletvekili Hurşit Güneş de Başbakan ve diğer yetkililerin çıkıp ‘MİT, Türkiye’yi Suriye’de bir bataklığa sürükledi mi, sürüklemedi mi?’ sorusunu net bir şekilde cevaplaması gerektiğini belirtti. Son günlerde yabancı basında Türkiye’nin Suriye’ye silah sevkiyatı yaptığına yönelik iddialar olduğunu hatırlattı. MİT teklifinin derhal geri çekilmesi gerektiğini kaydetti. Güneş, “Bu teklifle MİT’in yetkileri genişliyor. Bakanlar Kurulu’nun verdiği her türlü yetkiye sahip oluyor. Eğer iddialar doğruysa ve Suriye’de MİT bazı yanlış işlere bulaşmışsa, bunlar Bakanlar Kurulu’nun yetkisine alınıyor.” dedi. Türkiye’nin Suriye’deki kanlı katliamların içinde olduğu yönündeki iddiaları duymak istemediğini belirten Güneş, “Bunlara inanmak istemiyoruz. MİT’in bu yasası çok önemlidir. Çünkü yabancı basın, bütün bu tedarikin MİT tarafından sağlandığını söylüyor. ‘MİT Suriye’deki bu silahlı radikal muhalifleri buluyor, jandarma lojistik desteği sağlıyor’ diyor. Bu iddiayla Türkiye, Lahey’de yargılanabilir. Türkiye, Lahey’de Adalet Divanı’nda yargılanırsa ne yapacağız? Bu konunun hükümet tarafından aydınlatılmasını istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

'Başbakan ve Bakanlar korumaya alınıyor'

Zaman gazetesinin haberine göre, CHP Gaziantep Milletvekili Ali Serindağ ise teklifle ilgili Genel Kurul’da yaptığı konuşmada, “MİT’e işlevine aykırı görevlerin verilmesi, denetim dışı bırakılması, buna karşılık eylemlerinin sorgulanamaz hâle getirilmesi MİT’i güçlü kılmaz, tam tersine MİT’i tartışılır ve iş yapamaz hâle getirir.” dedi. Hükümetin, muhalefetin bu konudaki hiçbir önerisini dikkate almadığını anlatan Serindağ, “Hükümetin bu tavrının ve acelesinin sebebi, bir yandan 17 ve 25 Aralık rüşvet ve yolsuzluk operasyonları, diğer yandan da yeni operasyonları önlemek, Başbakan’ı, bazı bakanları ve yakınlarını koruma altına almaktır. Bu düzenleme, hükümetin başarısız uygulamalarından ve yasalara aykırı birtakım faaliyetlerinden MİT’in sorumlu tutulması yolunu açar.” diye konuştu.