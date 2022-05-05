Muhalefetten isimler, olası cumhurbaşkanı adaylarını İngiliz basınına değerlendirdi: Yavaş Kürt seçmenden oy almakta zorlanır, İmamoğlu çok hırslı" />

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Britanya'nın önde gelen ekonomi yayınlarından Financial Times, Türkiye'de muhalefetin potansiyel cumhurbaşkanı adayları olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun isminin öne çıktığına dikkat çekti.

FT'nin Türkiye muhabiri Laura Pitel tarafından derlenen haberde Yavaş'ın görev beğeni oranının çok yüksek olduğuna dikkat çekilirken, destekçilerinin Cumhur İttifâkı'ndan muhafazakar ve milliyetçi oyları çekebileceğine inandığı belirtildi. Aynı zamanda haberde AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a en büyük farkı atan adayın Yavaş olduğu Metropoll anketine de yer verildi.

Yavaş'ın seçim kampanyasında da görev yapan eski AKP milletvekili Suat Kınıklıoğlu, ''O çok iyi bir baba figürü olabilir ve , Türkiye'yi normal bir rejime döndüren isim olarak tarihe geçebilir. O bu rolü oynamaya açık'' dedi.

Haberde, Yavaş'ın adaylığına karşı çıkanların ise belediye başkanının geçmişte MHP üyesi olması nedeniyle Kürt seçmenden oy almakta zorlanacağını söylediği belirtildi.

Pitel, birçok siyasi analistin İmamoğlu'nu daha güçlü bir aday olarak gördüğünü yazdı. Haberde İmamoğlu'nun daha geniş bir kesime hitap ettiğinin düşünüldüğü ifade edildi.

Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Çarkoğlu, ''İmamoğlu popüler, genç ve enerjik. O Erdoğan'la başa çıkabilir ve Erdoğan, karşısında yaşlı görünür'' dedi. Çarkoğlu, ''Arada sırada öfkeleniyor ama bu Türkiye politikasında iş yapabilir'' değerlendirmesinde bulundu.

Pitel, İmamoğlu'nun adaylığına karşı olanların ise 51 yaşındaki siyasetçiyi ''çok hırslı'' bulduğunu ve cumhurbaşkanlığı sisteminden vazgeçme konusunda İmamoğlu'na güvenmediklerini yazdı.

Ufak muhalefet partilerinin birinden üst düzey yetkili, ''İmamoğlu, başka bir Erdoğan olabilir. Kimse bunu istemiyor. O koltuğa oturduğunuz zaman istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz'' dedi. İmamoğlu'na yakın bir kaynak ise gençliklerinde futbol oynamaları ve Karadenizli olmaları dışında İmamoğlu ile Erdoğan arasında hiçbir benzerlik olmadığını savundu.

Altılı masanın üyesi olan bir partiden kaynak da, ''Kılıçdaroğlu'nun aday olmayı çok istediğini'' ifade etti. Kaynak, ''Kılıçdaroğlu'nun adaylar arasındaki en iyi cumhurbaşkanı olacağına eminim, ancak kazanma şansı en düşük olan da o'' dedi.

Bir muhalefet yetkilisi de FT'ye yaptığı değerlendirmede, ''Geçen sene sorsanız çantada keklik, Erdoğan seçimi kaybedecek derdim. Şimdi ise o kadar emin değilim'' diye konuştu.

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