Muhalefetten harp okulları ile astsubay yüksekokullarına giriş düzenlemesine tepki: İrticaya yeşil ışık, yeni cemaatlere kapı açma!

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ve Çanakkale milletvekili Özgür Ceylan, Türk Silahlı Kuvvetleri’ni (TSK) subay ve astsubay yetiştiren Harp Okulları ile Astsubay Yüksekokulları’na giriş koşulları arasından “Kendisinin, annesinin, babasının, kardeşlerinin ve velisinin, tutum ve davranışları ile yasadışı, siyasi, yıkıcı, irticai, bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş, bu gibi faaliyetlerde bulunmamış veya bu gibi faaliyetlere karışmamış olması” şartının kaldırılmasına tepki gösterdi; değişikliğin "İrticaya yeşil ışık" ve “yeni cemaatlere kapı açma” anlamına geldiğini ifade etti.

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu ise “Eğer aynı hataların yeniden işleneceği bir siyasi zemin oluşursa, bunun bedelini ağır ödedik, bir daha ödemeye razı olamayız’’ dedi.

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Cumhuriyet’ten Erdem Sevgi’nin haberine göre, CHP’li Engin Altay, “Erdoğan bu yönetmelikleri değiştirdi. Bu yönetmelikte, ‘İrticai ve bölücü faaliyetleri benimsememiş olması’ ifadesi vardı. Yenisinde, ‘terör örgütleri ve milli güvenliğe karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen gruplara üyelik, iltisak ya da irtibat bulunmamalı’ diyor. Kim verecek bu kararı? Bu, irticai faaliyetlere yeniden yeşil ışık yakmaktır, FETÖ’nün devlette ve TSK’de boşalttığı alanı, yeni tarikat ve cemaatlere terktir. 15 Temmuz’dan hiç ders alınmadığının göstergesidir” eleştirisinde bulundu.

CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan da yapılan değişikliğin TSK’de cemaatlerin önünü açtığını belirterek “Cemaatlere yeşil ışık yakan bir düzenleme bu. Ordunun içerisinde yeni cemaat örgütlerinin oluşmasına, tertiplenmesine izin verilmemeli” diye konuştu.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, “Geçmişte yaşamış olduğumuz 15 Temmuz alçaklığı, Ergenekon davaları, ordudaki siyasallaşma, devlet bürokrasisinde liyakatin önüne geçen taassup dahil, bütün bunların devletin başına ördüğü çoraplar ortadayken yapılacak her düzenleme, ödediğimiz bedellere uygun yapılmalıdır. Eğer aynı hataların yeniden işleneceği bir siyasi zemin oluşursa, bunun bedelini ağır ödedik, bir daha ödemeye razı olamayız” dedi.