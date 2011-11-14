-Muhalefetten dış politika eleştirileri TBMM (A.A) - 14.11.2011 - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Dışişleri Bakanlığı bütçesi üzerindeki görüşmeler sürüyor. CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç'e geçen hafta kürsüde yapılan müdahaleyi kınadığını belirterek, bu olayda Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanvekili Sadık Yakut'u sorumlu gördüğünü ifade etti. Kuşoğlu, ''Başbakan'ın egosu yüksek olduğu için bu durum milletvekillerine örnek oluyor. Sadık Yakut da Uslu'ya özür diletmeliydi'' dedi. ''Türkiye, Suriye'de muhalif gruplarla mı yoksa halkla mı beraber?'' diye soran Kuşoğlu, füze kalkanının, Türkiye'ye çok büyük risk getirdiğini öne sürdü. Kuşoğlu, ''Türkiye'nin söylediği sözün arkasında durabilmesi lazım. Son zamanlarda bu konuyla ilgili bir gerileme var. Endişe taşıyoruz'' diye konuştu. CHP İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın da sözlerine, Kamer Genç'e yapılan ''fiziki saldırıyı kınayarak'' başladı. Bugün Türkiye'nin, Suriye yönetiminin en karşıtı durumuna geldiğini belirten Ayaydın, ''Türkiye, Suriye politikasında proaktif midir, maceracı mıdır?'' diye sordu. Ayaydın, Suriye'nin içişlerine bu kadar müdahale etmek yerine ara buluculuğun ''daha akılcı bir yol'' olduğunu savundu. Hükümetin, Batılıların verdiği kararı harfiyen yerine getirdiğini ileri süren Ayaydın, ''Bunun neresi çok boyutluluktur?'' diye konuştu. Dışişleri konutuna ayda 47 bin lira kira verilip verilmediğini soran Ayaydın, ''Cumhurbaşkanımız, Dışişleri konutunu boşaltmadığı için sayın Bakan'a ikametgah olarak tutulan konuta verilen yıllık 570 bin TL vallahi günahtır'' dedi. MHP Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş, yılbaşında ABD'nin Irak'tan çekileceğini anımsatarak, ''Sırf 30 ağustostan bu yana Kerkük'te Türkmenler 4 milyon dolar fidye ödedi. Buna rağmen doktorlara yönelik 20'nin üzerinde saldırı oldu. Önce iş adamlarına, sonra doktorlara şimdi de öğretmelere, aydınlara saldırılar yapılıyor. ABD oradayken kendini kurtarmak için güvenlik sağlamaya çalışıyordu. Korkarım ki Ocak'tan sonra durum daha da dramatik bir hal alacaktır'' diye konuştu. CHP İstanbul Milletvekili Osman Korutürk ise, ''Suriye'nin içişlerine fazla karıştığımız kanaatinde değil misiniz?'' sorusunu yöneltti. Türkiye'nin Suriye muhalefetiyle ''çok içli dışlı'' olduğunu belirten Korutürk, ''Suriye PKK'ya destek vermiş bir ülkedir. Biz buna çok karşı çıkmıştık. Bugün benzer davranışları Suriye'ye uyguladığımızı görüyorum'' diye konuştu. Korutürk, Suriye ile ortak bakanlar kurulu toplantılarında yapılan anlaşmaların geçerli olup olmadığını da sordu. -''Çıkarlarımızla örtüşüyor mu?''- TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Volkan Bozkır, Türkiye'nin uyguladığı politikalarla Cumhuriyet tarihinin en iyi ilişkilerinin kurulduğu bir dönem yaşandığını söyledi. Türkiye'nin sorun yaratan değil sorun çözen bir ülke konumunda olduğunu dile getiren Bozkır, ''Türkiye uluslararası aktör rolünü oynamaya imkan kazanmıştır. Türkiye'yi, küçük sorulara bakarak tenkit etmek doğru olmaz'' dedi. MHP Antalya Milletvekili Mehmet Günal, Suriye ile ortak kabine toplantılarını yapıldığını anımsatarak, ''Kısa bir süre sonra Suriye'nin iç işlerine karışır hale nasıl gelebiliyoruz? Bu, çıkarlarımızla örtüşüyor mu?'' diye sordu. Dış politikada, ''sıfır sorun derken sıfır sonuç, hatta geriye doğru bir gidiş'' olduğunu öne süren Günal, ''Sizin bakışınızla bizim bakış açımız bir değil. Çok uçakla gezdiğiniz için yukarıdan farklı görünüyor olabilir'' dedi. Günal, ''Ankara merkezli ve Türk milletinin çıkarları için dış politika izlemenizi öneriyoruz. Bu durumda size destek vereceğiz'' diye konuştu. CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran, ''Sorunsuz komşumuz kalmadı, bütün komşularımızla sorunluyuz'' dedi. AB ile ilişkilerde de ciddi endişeler olduğunu savunan Oran, ''6 yıl önce çok büyük beklenti içinde bu müzakerelere başlandı. Geldiğimiz noktada tek bir fasıl açılıp kapandı. 12 fasıl açıldı ama kapanmadı. 6 yıl içinde 20 fasılda müzakerelere başlanmadı. 33 fasıl içinde bir fasıl açılıp kapanmış oldu'' diye konuştu.