Muhalefetten 4 kurumun kararnameyle genel bütçeye bağlanmasına veto

TBMM tatile girmeden önce hükûmetin; Cumhurbaşkanlığı’na bağlı İletişim Başkanlığı, Devlet Arşivleri Başkanlığı, Millî Saraylar Başkanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı olmak üzere 4 kurumun kararnameyle genel bütçe kapsamına bağlanmasının AYM tarafından iptal edilmesi üzerine düzenleme yapılması talebi muhalefete takıldı.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre, Genel Kurul’da yasama faaliyetleri devam ederken iktidar partisi söz konusu düzenlemeyi görüşülen torba yasaya eklemek istedi. Bu kapsamda muhalefet partileriyle görüşen iktidar sözcüleri muhalefetten gerekli desteği bulamadı. Genel Kurul’da görüşülmekte olan bir yasaya madde ihdası önergesi yalnızca bütün siyasi parti gruplarının imzasıyla verilebiliyor.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Yüksek Mahkeme’nin gazetecilerin yıpranma payına ilişkin şubat ayında verdiği iptal kararının üzerinden aylar geçmesine karşın bir mevzuat düzenlemesi yapılmazken; Cumhurbaşkanlığı’na bağlı 4 kurum için alelacele düzenleme yapılmasını doğru bulmadığına dikkat çekti. Özel, ayrıca İletişim Başkanlığı’nın aşırı siyasileşmiş yapısı nedeniyle düzenlemenin torba kanuna eklenmesine karşı olduklarını ifade etti.HDP ve İYİ Parti kanadından da İletişim Başkanlığı’nın bir kamu kuruluşu gibi davranmadığı, AKP’nin siyasileşmiş bir propaganda aygıtı gibi davrandığına işaret edildi.