Muhalefetin ısrarı işe yaradı; KHK'lı doktorlar SGK anlaşmalı özel hastanelerde çalışabilecek

KHK ile kamudaki görevinden ihraç edilen doktorların çalışma alanının yalnızca Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) anlaşmasının olmadığı özel hastanelerle sınırlandıran, Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Türk Eczacıları Birliği’nin (TEB) yetkilerini tırpanlayan tartışmalı kanun teklifinin 5. maddesi muhalefetin ısrarı sonucu değiştirilerek kabul edildi.

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Düzenlemenin kabul edilen yeni halinde, "Terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olduğu için kamu görevinden çıkarılan doktorlar, diş doktorları ve tıpta uzman olanların yalnızca SGK anlaşması olmayan özel hastanelerde çalışabileceklerine" dair düzenleme çıkarıldı.

Böylece KHK ile ihraç edilen doktorların SGK ile anlaşmalı hastanelerde çalışmalarını ve verdikleri raporların geçerli kabul edilmesini engelleyen düzenleme değiştirilmiş oldu.

Ayrıca KHK ile görevinden çıkarılan ve güvenlik soruşturması sonucunda kamu görevine alınmayan devlet hizmeti yükümlüsü doktorların çıkarma veya göreve alınmama kararının verildiği tarihten itibaren 450 günün sonunda mesleklerini yapabilecekleri belirtildi.

CHP Milletvekili Ali Şeker, dün akşam Twitter hesabından yaptığı açıklamada "KHK’lı hekimler SGK anlaşmalı özel hastanelerde çalışabilecek, raporları da geçerli olacak. Güvenlik soruşturmasından geçemeyenler 450 gün bekleyecek ya da pratisyen hekimler 75.000, uzman hekimler 120.000 TL tazminat ödeyerek özelde işe başlayabilecek" bilgisini paylaşmıştı.