Muhalefetin insan hakları açıklamasındaki acı tablo!





Hülya Karabağlı



T24/ ANKARA



TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu toplantısında, insan hakları ihlallerine yönelik olumlu bir portre çizilince muhalefet karneyle yanıt verdi. CHP’liler, KCK tutuklamalarından Hopa davasına kadar uzanan yelpazede eldeki verileri açıkladı. CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün 10 Aralık İnsan Hakları Günü’nü ‘Cezaevindeki gazeteciler Nedim Şener, Ahmet Şık ve sayıları 500’ün üzerinde olduğu söylenen cezaevindeki üniversite öğrencilerine adıyorum’ dedi.





71 gazeteci 500 öğrenci tutuklu



CHP’li Malik Ecder Özdemir, Hüseyin Aygün ve Sezgin Tanrıkulu, toplantıda komisyon başkanı Ayhan Sefer Üstün’ün, “İnsan hakları ihlallerinin önemli derecede azaldığını görmekteyiz” sözlerine itiraz ederek içinde bulunulan durumun manzarasını şöyle açıkladılar: 3 bin 928 kişi KCK üyesi olduğu iddiasıyla tutuklu.71 gazeteci ve 500 öğrenci tutuklandı.300 kişi 'Ergenekon' kapsamında tutuklu. TİHV verilerine göre, 2010 yılında 350 kişiye işkence, kötü muamele yapıldı. Erişimi engellenen internet sitesi sayısı 15 bin 506. 7 gazete ve dergi kapatıldı. Cezaevlerinde mahkum sayısı 128 bin. Yarıdan fazlası tutuklu . Hopa eylemcisi öğrenciler hakkında 15-20 yıl hapis isteniyor. Suç aletleri ise, boru, renkli flama, gazete ve broşür.





Tanrukulu: 2010 yılında 350 kişiye işkence





CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, “İşkence ve kötü muameleye sıfır tolerans gösteriliyor” sözlerinin havada kaldığını söyledi ve TİHV verilerine dayanarak 2010 yılında 350 kişiye işkence, kötü muamele yapıldığını kamu görevlilerinin korunduğuna dikkat çekti. Kamu görevlilerinin işkence ve kötü muameleyi gizlemek için “görevli memura mukavemet” diye zabıt düzenlediğini ileri süren Tanrıkulu, “Bu kötü muamelenin gizlenmesine neden oluyor. Yıl yıl nasıl arttığı ortada. Yurttaşlar çok cesaretli hale gelmediler. Jandarma, polise mukavemette cesaretli hale gelmediler, ama bu suçlarda olağanüstü artış var. Bu artışın işkence, kötü muameleyi gizlemek için yapıldığını düşünüyorum” dedi. Tanrıkulu insan hak ve ihlallerinin sürdüğünü belirterek, “Erişimi engellenen internet sitesi sayısı 15 bin 506, 7 gazete ve dergi kapatıldı,15 faili meçhul cinayet iddiası var, 500’den fazla üniversite öğrencisi cezaevinde” örneklerini verdi.





Aygün: İnsan hakları gününü cezaevindeki gazetecilere adıyorum



CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün de BDP’li 3 bin 928 kişinin KCK’dan tutuklu olduğunu, 70 gazetecinin cezaevinde bulunduğunu, insanların önce tutuklanıp sonra delil bulunmaya çalışıldığını savundu. Aygün, “90’lı yıllardaki gibi belki evde-sokakta infazlar, kontr-gerilla cinayetleri olmuyor ama ihlaller sürüyor. Yayınlanmayan kitaplar toplatılıyor. Hak ihlalleri biçim değiştiriyor sadece” dedi. Aygün 10 Aralık İnsan Hakları Günü’nü cezaevindeki gazeteciler Nedim Şener, Ahmet Şık ve sayıları 500’ün üzerinde olduğu söylenen cezaevindeki üniversite öğrencilerine adadığını söyledi.





Özdemir: 128 bin mahkum var



CHP Sivas Milletvekili Malik Ejder Özdemir, cezaevlerinde 128 bin mahkum bulunduğunu yarıdan fazlasını tutukluların oluşturduğunu söyledi. Plastik boru, flama gibi suç delilleri yer aldığını söylediği Hopa iddianamesini okuyunca irkildiğini anlatan Özdemir, F tipi cezaevleri dışındaki cezaevlerinde kapasitelerinin 2-2.5 katı tutuklu hükümlü olduğunu söyledi.





Oya Eronat: KCK misliyle terör örgütü



AKP Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, KCK’nin PKK’nın üst yapılanmasını olduğunu söyleyen Eronat, “Eğer PKK terör örgütü ise KCK misliyle terör örgütüdür'' dedi.





Halaçoğlu: Öcalan aday olup seçilseydi?



MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, “Abdullah Öcalan aday olsaydı ve seçilseydi ne yapacaktınız. Mahkum edilmişti ama mahkum edilmemiş insanların önce içeriye alınması ve sonra haklarında delil aranması yanlış”.









