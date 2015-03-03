Muhalefetin iç güvenlik paketi itirazları reddedildi

Meclis Başkanlık Divanı, muhalefetin iç güvenlik paketinin Genel Kurul'daki görüşmeleri sırasında usulsüzlük yapıldığına ilişkin itirazlarını reddetti.

Meclis Başkanlık Divanı Cemil Çiçek başkanlığında toplandı. Divan, iktidarla muhalefet arasında yoğun tartışmalarla görüşmeleri Genel Kurul'da devam eden iç güvenlik paketiyle ilgili itirazları değerlendirdi. Muhalefetin görüşmeler sırasında usulsüzlük yapıldığı iddiaları reddedildi.

Muhalefet, Başkanlık Divanı'na yaptığı başvuruda görüşmeler sırasında Meclis başkanvekilleri Sadık Yakut ve Ayşenur Bahçekapılı arasında Çiçek görev vermeden değişiklik yapıldığını iddia etti. Muhalefet Genel Kurul'da "yetkisiz başkanlık divanı oluşturulduğu"nu da öne sürmüş, görüşmelerin geçersiz olduğunu savunmuştu.

Muhalefet paketin tekrir-i müzakeresi (yeniden görüşme) için Başkanlık Divanı'na yaptığı itirazların kabul edilmesi beklentisi içindeydi. Ancak bu yol tamamen kapanmış değil. Zira paketin devam edecek Genel Kurul görüşmeleri sırasında verilecek önergenin kabulu ile yeniden görüşme yolu açılabilir.

HDP'nin beklentisi

AK Parti Grup başkanvekileri Mahir Ünal ve Mustafa Elitaş Pazartesi günü yaptıkları açıklamada Meclis Genel Kurulu'nda tekrir-i müzakere (yeniden görüşme) yapılabileceğine işaret etmişti.

HDP Hakkâri Milletvekili Adil Zozani Meclis kulisinde tekrir-i müzakere önergesi verip vermeyecekleri yönündeki bir soruya "Meclis Başkanlık Divanı'na yapılmış itiraz başvurularımız var, bunlarla ilgili Divan bir karar almalı" yanıtını vermişti.

100 maddeyi aşan iç güvenlik paketinin ilk 33 maddesi kabul edilmişti. AK Parti kaynakları tasarının geri kalan maddelerinin geri çekilmesinin söz konusu olmadığını da belirtiyor.