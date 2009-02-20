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Politika

Muhalefetin denetim yolları iyice tıkandı

TBMM İçtüzük Uzlaşma Komisyonu’nun hazırladığı taslak paket, muhalefetin "denetim" yollarını zorlaştırdı.

20 Şubat 2009 02:00

TBMM İçtüzük Uzlaşma Komisyonu’nun hazırladığı taslak paket, muhalefetin "denetim" yollarını zorlaştırdı.

CHP’li Atilla Kart ve Kemal Kılıçdaroğlu gibi isimlerin bir konuda bakanları enine boyuna sorgulama imkánı kalmıyor. Yeni düzenlemeyle TBMM Genel Kurulu’nda kamuoyuna açık yapılan denetim görevlerinin büyük bölümü komisyonlara havale edildi.

Düzenlemeler şöyle:

Başbakan ve bakanlara sözlü ve yazılı soru önergesi veren milletvekilleri, aynı konuda birden fazla önerge veremeyecek.

Yazılı soru önergeleri 200, sözlü soru önergeleri 100 kelimeyi geçemeyecek. İlgili bakanlar Genel Kurul yerine komisyona giderek, milletvekilinin sorularına yanıt verecek. Komisyonlardaki soru-yanıt işlemi ayda bir kez yapılacak.

Ekonomik kriz, deprem, yurt dışına asker gönderme, işsizlik, yolsuzluk, terör gibi konularda sık sık yapılan genel görüşmeler, komisyonlarda daha az katılımla, kamuoyunun dikkatini çekmeyecek şekilde yapılabilecek.

Muhalefetin en önemli denetim mekanizmalarından biri olan ’Meclis araştırmasının’ da içi boşaltılıyor. Geçmişte liderlerin mal varlığının araştırılması, Susurluk kazası, yolsuzlukların araştırılması gibi konularda araştırma komisyonu kurulmasını sağlayan araştırma önergelerinin görüşülmesi de komisyonlarda yapılacak.


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