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Muhalefetin 'çatı aday'ı Ekmeleddin İhsanoğlu'na hangi ünlü ne dedi?

CHP ve MHP'nin 'çatı aday' olarak Ekmeleddin İhsanoğlu isminde uzlaşmasını çok sayıda ünlü isim Twitter'dan değerlendirdi

16 Haziran 2014 19:51

CHP ve MHP’nin Cumhurbaşkanlığı seçimleri için “çatı aday” arayışı sona erdi. İslam Konferansı Örgütü eski Genel Sekreteri Ekmeleddin İhsanoğlu "çatı aday" olarak açıklandı. Çok sayıda ünlü "çatı aday" hakkındaki görüşlerini Twitter'dan paylaştı. İşte nediyor.com tarafından derkenen yorumlar...

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