T24 LogoT24 Logo
Dünya

MUHALEFETİN ATEŞKES KOŞULLARINA RET TRABLUS (A.A)

02 Nisan 2011 03:06

-MUHALEFETİN ATEŞKES KOŞULLARINA RET TRABLUS (A.A) - 01.04.2011 - Libya hükümeti, muhaliflerin ateşkes koşullarını reddederek, hükümet birliklerinin Libya kentlerini terk etmeyeceğini bildirdi. Hükümet sözcüsü Musa İbrahim, yaptığı açıklamada, "Kentlerimizi terk etmeyeceğiz" dedi.      Musa ayrıca, Batılı güçlerin Libya'ya yönelik hava saldırılarının "insanlığa karşı bir suç" olduğunu söyledi.     Hükümet sözcüsü, Libya'ya karşı askeri operasyon düzenleyen ülkelerin liderlerinin "insanlığa karşı suç işlediği" ifadesini kullandı. -AB'NİN LİBYA'YA ASKER GÖNDERMESİ- Avrupa Birliği (AB), Birleşmiş Milletler'den talep gelmesi halinde Libya'ya insani yardımlara destek için asker gönderecek. AB Konseyi'nden yapılan açıklamada, "EUFOR Libya" adı verilen misyonun "yerlerinden edilmiş halkın güvenli taşınması ve tahliyesi yanında insani yardım kuruluşlarını desteklemeyi" amaçladığı bildirildi. BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) talebi halinde Libya'da başlatılacak askeri operasyonun komutanlığına İtalyan Tümamiral Claudio Gaudiosi atandı. AB, şimdilik 4 ay sürecek şekilde planladığı operasyon için 7,9 milyon avro bütçe ayırdı. -BEYAZ SARAY İSTEĞİNİ YİNELEDİ- Beyaz Saray, Kaddafi'nin iktidardan çekilmesini istediğini yineledi. ABD Başkanı Barack Obama'nın sözcüsü Jay Carney, muhaliflerin bazı koşullarla ateşkese hazır olduklarını bildirdikleri sırada yaptığı açıklamada, muhaliflerin teklifleriyle ilgili ne düşündüğünün sorulması üzerine, ''Libya'daki çatışmaların sona ermesi halinde Amerikan yönetiminin Muammer Kaddafi'yi hala iktidarda görmek istemediğini'' kaydetti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24