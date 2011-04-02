-MUHALEFETİN ATEŞKES KOŞULLARINA RET TRABLUS (A.A) - 01.04.2011 - Libya hükümeti, muhaliflerin ateşkes koşullarını reddederek, hükümet birliklerinin Libya kentlerini terk etmeyeceğini bildirdi. Hükümet sözcüsü Musa İbrahim, yaptığı açıklamada, "Kentlerimizi terk etmeyeceğiz" dedi. Musa ayrıca, Batılı güçlerin Libya'ya yönelik hava saldırılarının "insanlığa karşı bir suç" olduğunu söyledi. Hükümet sözcüsü, Libya'ya karşı askeri operasyon düzenleyen ülkelerin liderlerinin "insanlığa karşı suç işlediği" ifadesini kullandı. -AB'NİN LİBYA'YA ASKER GÖNDERMESİ- Avrupa Birliği (AB), Birleşmiş Milletler'den talep gelmesi halinde Libya'ya insani yardımlara destek için asker gönderecek. AB Konseyi'nden yapılan açıklamada, "EUFOR Libya" adı verilen misyonun "yerlerinden edilmiş halkın güvenli taşınması ve tahliyesi yanında insani yardım kuruluşlarını desteklemeyi" amaçladığı bildirildi. BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) talebi halinde Libya'da başlatılacak askeri operasyonun komutanlığına İtalyan Tümamiral Claudio Gaudiosi atandı. AB, şimdilik 4 ay sürecek şekilde planladığı operasyon için 7,9 milyon avro bütçe ayırdı. -BEYAZ SARAY İSTEĞİNİ YİNELEDİ- Beyaz Saray, Kaddafi'nin iktidardan çekilmesini istediğini yineledi. ABD Başkanı Barack Obama'nın sözcüsü Jay Carney, muhaliflerin bazı koşullarla ateşkese hazır olduklarını bildirdikleri sırada yaptığı açıklamada, muhaliflerin teklifleriyle ilgili ne düşündüğünün sorulması üzerine, ''Libya'daki çatışmaların sona ermesi halinde Amerikan yönetiminin Muammer Kaddafi'yi hala iktidarda görmek istemediğini'' kaydetti.