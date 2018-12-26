Muhalefetin 7527 yazılı soru önergesinden yaklaşık yüzde 30'u yanıtlandı; kanun teklifleri de komisyon kapısında beklemede

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Anayasa değişikliğinin yürürlüğe girmesiyle seçilmiş milletvekillerinin atanmış bakanlara hesap sorma ve bilgi edinme yollarından en önemlisi olan yazılı soru önergelerinin yanıtlanmasında ciddi bir düşüş yaşandığını söyledi. CHP Grubu'nun, Meclis Başkanlığı’na sunulan soru önergelerinden yalnızca yüzde 4,6’sının süresi dahilinde yanıtlanabildiğini belirten Özel, “Bu da atanmış bakanların, yasama organını dikkate almaması, hiçe sayması anlamına geliyor” dedi.

Meclis’te, 27. yasama döneminde muhalefet kanadındaki grubu olan üç siyasi parti CHP, HDP ve İYİ Parti, Meclis Başkanlığı'na toplam 7527 tane yazılı soru önergesi verdi. CHP Grubu'nun verdiği yazılı soru önergesi 5698, HDP Grubu'nun 1187, İYİ Parti’nin 642 oldu. Gruplardan alınan bilgiye göre, CHP’nin önergelerinin yanıtlanma oranı yüzde 4,6, HDP’nin yüzde 10, İYİ Parti’nin ise yüzde 19 oldu. Böylelikle toplamda 7527 yazılı soru önergesinin yaklaşık yüzde 30'u yanıtlandı. Meclis Başkanlığı, HDP Grubu'nun 1187 adet önergesinden 43 tanesi ise iade etti.

Kanun teklifleri komisyon kapsında

27 yasama döneminde CHP Grubu 478 adet kanun teklifi, HDP Grubu 67 ve İYİ Parti Grubu 85 tane kanun teklifi verdi. 1 Ekim’de başlayan yasama faaliyetlerinde muhalefetin komisyonda görüşülen kanun teklifi bulunmuyor.

CHP’li Özel: En kötü karne Dışişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı ile Hazine ve Maliye Bakanı’nda

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, T24’ün Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde parlamentonun daha verimli çalışacağına ilişkin açıklamaları hatırlatarak gelinen noktaya ilişkin sorusuna şu değerlendirmeleri yaptı:

Adalet ve Kalkınma Partisi grubu, 16 Nisan’da rejime kasteden Anayasa değişikliği oylaması öncesinde seçmene “kuvvetler ayrılığı” vaat etmiş, yürütmenin yasamanın işine karışmayacağını, yaşamının içinden çıkmayacağını ve TBMM’ye dahi gelmeyeceği için sözlü soru önergesinin olamayacağını vurgulamıştı.

Biz Cumhuriyet Halk Partisi ve rejime kasteden Anayasa değişikliğine karşı çıkanlar olarak bu değişiklikle kuvvetler ayrılığının fiilen ortadan kalkacağını, yasama, yürütme ve yargı erklerini bizatihi bir tek adamda toplanacağını vurgulamıştık.

"Atanmışlar seçilmişleri hiçe saydığı anlamına geliyor"

Tarih bizi haklı çıkardı. Anayasa değişikliği yürürlüğe girdikten sonra 6 ay geçti ve bu 6 ayda seçilmiş milletvekillerinin atanmış bakanlara hesap sorma ve bilgi edinme yollarından en önemlisi olan yazılı soru önergelerinde ciddi bir geriye gidiş var. Meclis Başkanlığı’na sunulan soru önergelerinin yalnızca yüzde 4,6’sı süresi dahilinde yanıtlanabilmiş durumda. Bu da teknisyen olarak tanımladığımızı atanmış bakanların, yasama organını dikkate almaması, hiçe sayması anlamına geliyor.

"AKP grubu, tek adama ve atadıklarına söz geçiremedi"

'Yürütme, yasamanın sorularını 15 gün içinde yanıtlayacak' diye propaganda yapan AKP grubu, görülüyor ki geçen 6 ay içinde ne tek adama ne de tek adamın atadığı bakanlarına söz geçiremedi. Atanmış bakanların cevap yanıtlama oranlarına bakıldığında en kötü karnenin tek adamın en yanındaki isimler olan Dışişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı ile Hazine ve Maliye Bakanı’nda olduğu görülüyor.

Yürütme organına yasamaya ve bu ülkenin vatandaşlarına hesap vermeleri gerektiğini hatırlatıyoruz ve bunu sağlayacağız.

"Muhalefetin kanun teklifleri komisyonda görüşülmüyor"

Aynı durum kanun tekliflerinde de görülüyor. Adalet ve Kalkınma Partisi grubundan gelen kanun teklifleri, geçiş üstünlüğü varmış gibi komisyona anında sevk edilirken, diğer grupların imzasıyla verilen kanun tekliflerinin komisyona sevk sürelerinde yaşanan gecikme ve komisyonda görüşülmüyor dahi olması milli iradeye saygısızlıktır."