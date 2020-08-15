Muhalefet temsilcilerine hakaret eden TEDAŞ yöneticisi Ülker, hesabın sahte olduğunu iddia etti

Muhalefet temsilcilerine sosyal medya hesabından hakaret eden TEDAŞ’da Genel Müdür Yardımcısı Bora Ülker, paylaşımların sahte hesaptan yapıldığını ileri sürdü. Paylaşımların haber yapılmasının ardından hesap kapatıldı.

Sosyal medya hesabından muhalefet partisi liderlerine ve yöneticilerine hakaret edilen TEDAŞ Genel Müdür Yardımcısı Bora Ülker, hesabın kendisine ait olmadığını iddia etti.

BirGün'ün aktardığına göre açıklamasında, kamuoyunda “sansür yasası” olarak bilinen, “Kanunla, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun”a da atıf yapan Ülker, siyasilere hakaret içerek paylaşımların “fake” hesaptan yapıldığını savundu.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, İYİ Parti Lideri Meral Akşener ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’, DEVA Partisi Lideri Ali Babacan'a yönelik hareket içerikli paylaşımlar yapılan ve kendi ismi ile fotoğraflarının bulunduğu hesap için TEDAŞ Yöneticisi Ülker, “Paylaşımlar fake hesaptan fotoğraflarım kullanılarak yapılmıştır” dedi.

29 Temmuz’da TBMM Genel Kurulu’nda oylanarak yasalaşan Sosyal Medya Yasası kapsamında “gerekli işlemleri” yaptıracağını belirten Ülker, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Basının, haber yapma ve yayma özgürlüğünün hangi sınırlar içerisinde kullanacağı, hangi söz ve davranışları kişilerin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyuta ulaştığı hangi söz ve davranışların rahatsız edici söz ağır eleştiri kaba ve nezaket dışı hitap veya düşünce açıklaması kapsamında kaldığı bu tespitin hangi ölçütlere göre yapılacağı birçok yargı kararında tartışılmıştır. Tarafıma ait olmayan fake hesaptan yapılan paylaşımlar tarafıma ait değildir. Bu hususu kamuoyunun ve ilgili medya ve televizyon kanallarının bilgisine ve dikkatine sunarım.”

Hesapta neler paylaşılmıştı?

Twitter hesabında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Devlet Bahçeli ile bir fotoğrafını yayınlayarak “Esas duruşunu bozma. Bir gün hepiniz…” diye yazıldı. Ardından CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın bir açıklamasını paylaşılarak “Size Türk diyenin size Müslüman diyenin alayını…” diye yazdı.

İyi Parti için de “İP'in bir ucu Kandil'de bir ucu Fetö'de… APLA ortada İP atlıyor. Ya arkasından giden ipsiz, sapsızlar.. Siz kimin İP'iyle kuyuya indiniz. Kuyunun sonu karanlık. Dibi görünmeyen kuyuya inme. Boğulursun cancağızım!” dendi.

Meral Akşener'e “Yalancı” denilen hesapta, Akşener'in Covid-19 olması temennisinde bulundu. Akşener'in fotoğrafı paylaşılarak “Bu kadın müfteri, bu kadın yalancı! Ula Corona! Git görün ona! Ula bu karı teröristlere ve Fetö'cülere af çıkmadi diye mu bozuldi? Yoksa corana mi uğradi ona? Eeee kolay gelsün Corona.. Bakalum hanginuz daha kuvvetlü virus” dedi.

DEVA Partisi Lideri Ali Babacan için de “Hayırdır Sir Ali! Kendini Ali Baba bu ülkeyi de Ali Babanın çiftliği mi sandın? Kraliçenin gülüne FETÖ suyu verilmiş sen de bu zehiri aktarlarda millete deva mı satıyorsun! Senin gibi beslemelerin, besmelesiz ağızlara Devlet Beyi alması reva mı hakka! Senden gelen deva devamıdır halka” dendi.