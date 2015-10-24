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Dünya

Muhalefet milletvekilleri Kosova Meclisi'ne bir kez daha biber gazı attı!

Son 1 ay içinde gerçekleşen 3. biber gazı saldırısının ardından oturuma ara verildi

24 Ekim 2015 00:18

Son bir ay boyunca Kosova'da meclis çalışmalarını engellemek amacıyla salona farklı zamanlarda iki kez göz yaşartıcı gaz atan muhalefet milletvekilleri, bugün de aynı yönteme başvurdu. 

Cihan Haber Ajansı'nın haberine göre, meclisin girişinde geniş güvenlik önlemi alınmasına rağmen muhalefet, salona yine göz yaşartıcı gaz atmayı başardı. Bu sefer göz yaşartıcı gaz, Kosova'nın Geleceği Birliği Partisi'nin milletvekili Donika Kadaj tarafından atıldı.

 

Meclis Başkanı Kadri Veseli, gaz atılmasından sonra oturuma ara verdi. Ancak muhalefet yapılacak bir oturumu yeniden engelleyeceği açıkladı.

Kosova'nın Geleceği Birliği Partisi Başkanı Ramuş Haradinay yaptığı açıklamada "Kosova'da Sırpların yoğun olarak yaşadığı bölgelerde, Sırp Belediyeler Birliği kurulmamaması talebimizi çoktan açıkladık. Bu talebin yerine getirilmesi istiyoruz. Biz de hükümetle diyalog kurmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan muhalefet taraftarları, Meclis binasının karşısında toplanmaya başladı. Kosova polisine bağlı özel birimler, meclis binasında da tedbirler aldı. 

 

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