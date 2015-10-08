Kosova'da muhalefet milletvekilleri meclise biber gazı attı!

Kosova'da Meclis çalışmalarını engelleyen muhalefet milletvekilleri önce düdük çalarak görüşmeleri engelledi, ardında da salona biber gazı attı.

Meclis Başkanı Kadri Veseli tarafından açılan meclis oturumu bu kez biber gazı atılarak engellendi.

Kosova'da Sırpların yoğun olarak yaşadığı bölgelerde Sırp Belediyeler Birliği kurulmasını istemeyen muhalefet, hükümetin anlaşmayı iptal etmesini istiyor. Tartışmalı konu sebebiyle yaklaşık bir aydır meclisi çalıştırmayan Vetvendosye hareketi, bugün de oturumu engelledi.

Bunun üzerine basın mensuplarını oturuma davet eden Meclis Başkanı Veseli, bu durumun böyle devam edemeyeceğini, hiç kimsenin meclisin çalışmalarına engel olamayacağını anlattı. Fakat muhalifler, yanlarında getirdikleri düdükleri çalarak yine oturuma engel oldu. "Mecliste şiddete izin vermeyeceğiz" diyen Kadri Veseli, oturuma yarım saat ara verdi.

'İki kişi yaralandı'

Yeniden başlayan oturumda düdüklü protestolara rağmen çalışmalarını sürdüren mecliste Vetvendosye eski Başkanı Albin Kurti biber gazı attı. Göz yaşartıcı gazın etkisi altında konuşmaya çalışan iktidar milletvekillerine ıslıklarla engel olunmaya çalışıldı. Ancak gazın etkisini göstermesi üzerine oturumuna son verildi. Gazdan etkilenen Demokrat Parti milletvekilleri Flora Brovina ve Blerta Deliu hastaneye götürüldü.

Protestocuların asıl hedefi olan Kosova Başbakanı İsa Mustafa ve Başbakan Yardımcısı Haşim Thaçi ise meclis çalışmalarına katılmadı.