Kosova Başbakanı'na milletvekillerinden yumurtalı protesto

Kosova Başbakanı İsa Mustafa, mecliste Kosova ile Sırbistan arasında Brüksel'de imzalanan anlaşmalara dair konuştuğu sırada muhalefet milletvekillerinin yumurtalı protestosuna uğradı.

DHA’da yer alan habere göre, Kosova Meclisi genel kurul toplantısında Kosova Başbakanı İsa Mustafa, Avrupa Birliği’nin arabuluculuk ettiği diyalog çerçevesinde Kosova ile Sırbistan arasında Brüksel’de imzalanan anlaşmalar üzerine bilgi verdiği sırada muhalefet partilerinin milletvekilleri, Mustafa’yı yumurta yağmuruna tuttu. Meclis Başkanı Kadri Veseli, yumurtalı saldırıya, 'Yaptığınız ayıp' diyerek, toplantıya 10 dakika ara verdi. Bu sırada Başbakan Mustafa’nın korumaları salona girerek, başbakanın etrafından koruma çemberi oluşturarak şemsiye açtı. Meclis Başkanı Veseli, Başbakanın korumalarının derhal dışarı çıkmasını talep etti. Başbakan Mustafa, korumaları tarafından salon dışına çıkarıldı. Başbakanın salondan ayrılmasından sonra iktidar ile muhalefet milletvekilleri arasında atışmalar başladı. İktidar partileri milletvekillerinin salondan ayrılmasıyla, gerginlik sona erdi.