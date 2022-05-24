Muhalefet liderlerinin cumhurbaşkanı adayı konusunda eğilimleri nasıl?

Hürriyet. yazarı Abdulkadir Selvi, CHP'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olması konusunda bir iklim olduğunu söylerken, 6'lı masadaki eğilimi yazdı.

Selvi, şu ifadeleri kullandı:

"Masada Kılıçdaroğlu’nu şimdilik sadece Gültekin Uysal destekliyor. Dörde karşı iki durumu söz konusu.

Meral Akşener, “Seçilecek aday” formülünü getirdi. Kılıçdaroğlu ile seçim kazanılacaksa destekleyecek, anketlerde aksi çıkarsa desteklemeyecek.

İYİ Partililerin gönlünden geçen ise, Kılıçdaroğlu’nun üzerinde uzlaşma sağlanamadığı takdirde, Akşener’in cumhurbaşkanı adayı olması yönünde.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise, kendisi cumhurbaşkanı adaylığına hazırlanıyor.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Kılıçdaroğlu ismine sıcak bakmıyor.

SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ise Kılıçdaroğlu ile seçimin kazanılamayacağı görüşünde."

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