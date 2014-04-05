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Dünya
Deutsche Welle

Muhalefet liderine dava açıldı

Venezuela’da muhalefet lideri Leopoldo Lopez hakkında şiddete teşvik, kundaklama, kamu malına zarar verme ve suç örgütü üyeliğinden dava açıldı. Lopez’in 14 yıl hapis cezası alabileceği belirtiliyor.

05 Nisan 2014 19:14


Başsavcı Luisa Ortega Diaz, muhalefet lideri hakkında iddianamenin hazır olduğunu kamuoyuna duyurdu. Dava, 18 Şubat tarihinden beri tutuklu bulunan Lopez'in tutukluluk süresinin dolmasına bir gün kala açıldı.

42 yaşındaki karizmatik muhalefet lideri Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik protestolar sırasında başkent Caracas'ta gözaltına alınmıştı. Venezuela'da göstericiler şubat ayından beri ülkedeki yüksek suç oranlarını ve kötü ekonomik şartları protesto ediyor.

Maduro hükümeti protestoları ABD tarafından desteklenen “faşist darbe girişimleri” olarak nitelemişti. Göstericilerle polis arasında çıkan çatışmalarda resmi makamlar tarafından yapılan açıklamalara göre en az 39 kişi ölürken, 608 kişi yaralanmıştı. Başsavcı Luisa Ortega Diaz gösterilerde orantısız güç kullanıldığını kabul ederek güvenlik güçlerinden 17 kişi hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu. Toplam 102 olayda insan haklarının ihlal edilip edilmediği inceleniyor.

Muhalefet lideri hakkında dava açılması üzerine Caracas'ta yaklaşık 3 bin kişinin katılımıyla bir protesto gösterisi düzenlendi. Lopez'in eşi Lilian Tintori de gösteriye katılırken partisi Halk İradesi (Voluntad Popular) protestoların 24 saat süre devam etmesi çağrısında bulundu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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