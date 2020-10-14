Muhalefet liderinden Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko'ya ultimatom

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Belarus'ta muhalefetin de-facto lideri kabul edilen Svetlana Tikhanovskaya, Devlet Başkanı Aleksandır Lukaşenko'ya istifa etmesi, şiddeti durdurması ve siyasi tutukluları serbest bırakması için iki hafta süre verdi.

Tikhanovskaya, taleplerinin gerçekleştirilmemesi durumunda ülkeyi felç edecek bir genel grev başlayacağını söyledi.

9 Ağustos seçimlerinde muhalefetin adayı olan Tikhanovskaya, aldığı tehditlerin ardından geçtiği Litvanya'da yaptığı açıklamada, "Taleplerimiz karşılanmazsa 25 Ekim'de bütün ülke barışçıl bir şekilde sokaklara çıkacak. Daha sonra 26 Ekim'de ülke genelinde bir grev başlayacak. Bütün girişimlerin ve yolların bloke edilecek. Devlet mağazalarındaki satışlar çakılacak. 13 günün var" dedi.

Belarus'ta daha önce eşi benzeri görülmemiş protestolar muhalefetin 9 Ağustos'ta yapılan seçim sonuçlarının şaibeli olduğunu söylemesinin ardından başlamıştı. Merkezi Seçim Komitesi, sonuçlara göre geçerli oyların yüzde 80'ini 26 yıldır iktidarda olan Aleksandır Lukaşenko'nun aldığını açıkladı.

9 Ağustos'tan bu yana her pazar günü düzenlenen eylemlerde kolluk kuvvetleri protestoculara çok sert müdahalelerde bulundu ve muhalefetin önde gelen isimleri dahil olmak üzere birçok kişi gözaltına alındı.