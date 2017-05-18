Muhalefet İncirlik’ten askerlerin çekilmesini istiyor

Türkiye'nin Alman vekillere İncirlik'i ziyaret izni vermemesi üzerine muhalefet partileri, Alman askerlerinin İncirlik'ten çekilmesini talep ediyor. Yeşiller ve Sol Parti, Federal Meclis'e Alman birliğinin İncirlik Hava Üssü'nden derhal çekilmesini talep eden bir önerge sundu. Bu akşam ele alınacak önergede federal ordunun "parlamento ordusu” olduğu belirtilerek, meclisin orduyu istediği zaman denetleyebilmesi gerektiği ifadesi yer alıyor. Önergede, Alman askerlerinin derhal İncirlik Üssü'nden çekilmesi talep ediliyor.

Alman ordusu, yurt dışındaki her misyonu Alman Meclisi tarafından onaylanması gerektiği için “parlamento ordusu” olarak adlandırılıyor. Bu nedenle de, milletvekilleri açısından Alman birliğini ziyaret etmek önem taşıyor.

"Vekiller İncirlik'i ziyarete mecbur değil”

Buna karşılık Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) parti milletvekili Roderich Kiesewetter, Alman askerlerinin İncirlik hava üssünde kalması gerektiğini savundu. Alman Federal Meclisi Dışişleri Komisyonu Üyesi Kiesewetter, Deutsche Welle’ye yaptığı açıklamada, vekillerin İncirlik'i ziyaret etmeye “mecbur olmadığını” söyledi. Kiesewetter, İncirlik'te görev yapan askerlerin komutasının ve federal meclisin ordudan sorumlu üyesinin askerleri ziyaret edebilmesinin önem taşıdığını vurguladı.

SPD'den önümüzdeki haftaya kadar müddet

Sosyal Demokrat Parti (SPD) Alman meclis Grup Başkanı Thomas Oppermann ise Türkiye ile Almanya arasında yaşanan İncirlik krizinin aşılması için önümüzdeki haftaya kadar müddet verdi.

Oppermann haftalık Focus dergisine yaptığı açıklamada, "Yapılacak NATO zirvesinde durum açık bir şekilde düzeltilmezse, Alman birliğini İncirlik'ten çekmek zorundayız" dedi.

NATO'ye üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının katılacağı zirve 25 Mayıs'ta Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılacak. NATO zirvesi sırasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya Başbakanı Angela Merkel'in ikili görüşme için biraraya gelebileceği tahmin ediliyor.

Sosyal Demokrat Partili Milletvekili Oppermann, Türk subaylara iltica hakkı tanınmasını engellemek için Erdoğan'ın Almanya'ya şantaj yaptığını savundu. Oppermann, NATO'nun "otokratları değil Batılı değerleri savunmak için oluşturulmuş birlik” olduğunu belirterek, bir "diktatörün” buraya ait olmadığını ifade etti.

Ankara daha önce de ziyaret izni vermemişti

İncirlik Hava Üssü'ndeki Alman birliği, IŞİD'e karşı oluşturulan uluslararası koalisyona keşif ve lojistik konularda destek sağlıyor. Üste 250 civarında Alman askeri görev yapıyor. Alman meclisinde Ermeni soykırımı tasarısının onaylanmasının ardından Türkiye Alman vekillerin İncirlik'i ziyaretine izin vermemişti. Kriz geçen yıl ekim ayında Alman Meclisi Savunma Komisyonu'ndan bir heyetin İncirlik'i ziyaretine izin verilmesi ile aşılmıştı.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/dpa, JD/ÖA