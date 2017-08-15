Muhalefet: İktidar önergelere kayıtsız kalıyor

Alman Federal Meclisi'ndeki muhalif partiler, hükümeti yöneltilen soru önergelerine geç yanıt vermek ya da hiç vermemekle suçladı.

Funke yayın grubuna konuşan Yeşiller Partisi'nin Federal Meclis İdari Sorumlusu Britta Hasselmann, hükümetin meclisin soru sorma hakkını hiçe saydığını söyledi. Hristiyan Birlik partileri ve Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) dahil olduğu Büyük Koalisyon döneminde hükümetin denetimi görevini muhalefetin neredeyse tek başına yerine getirdiğini hatırlatan Hasselmann, "Bu nedenle hükümetin Meclis'in soru yöneltme hakkını hiçe sayması kabul edilemez" dedi.

Sol Partili Petra Sitte de, soru önergelerinin ancak hükümet tarafından doğru bir şekilde yanıtlanması durumunda kontrol işlevi görebileceğini ve bunun giderek nadirleştiğini ifade etti.

Yeşiller Partisi'nin verilerine göre Alman hükümeti partinin kendisine mecliste bu yasama yılında yönelttiği bin 600 soru önergesinin yarıdan fazlasını yasanın öngördüğü iki haftalık zaman zarfında yanıtlamadı. Yeşiller, soru önergelerine verilen her üç yanıttan birinin ise en az iki gün gecikmeli geldiğini belirtiyor. Partinin en çok Ulaştırma Bakanlığı'na soru önergesi yönelttiği, gecilmeli yanıtların çoğunun ise bu bakanlıktan geldiği kaydedildi.

Sol Parti de, hükümetin soru önergelerini "gizli" ibaresiyle yanıtlamadığı vaka sayısının giderek arttığı ve yıllardır gizli olarak görülmeyen konuların bile bu şekilde sınıflandırıldığı şikayetinde bulunuyor. Sol Parti milletvekilleri, soru önergelerine yanıt sürelerinin "sudan sebeplerle" uzatılmasından da şikayetçi.

Sol Parti Federal Meclis İdari Sorumlusu Petra Sitte, hükümetin "istişare" ya da "araştırma" gerekliliği nedeniyle normalde iki hafta olan yanıtlandırma süresini 14 gün daha uzattığına sıkça rastladıklarını söyledi.

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DW/AFP,MK/BK