Muhalefet 'İç Güvenlik' görüşmelerinin iptalini istiyor

Muhalefet partileri CHP, MHP ve HDP, 'İç Güvenlik Paketi' tasarısının 21 Şubat ve sonraki görüşmelerin hükümsüz sayılması için TBMM Başkanlığı'na başvurdu. TBMM Başkanlık Divanının yurtdışından dönmesi beklenen Cemil Çiçek başkanlığında toplanması bekleniyor. 21 Şubat günkü görüşmelerde oturumu yöneten Ayşenur Bahçekapılı karar yeter sayısı aramadan tasarının maddelerine geçmişti.

Birinci bölümü biten iç güvenlik düzenlemesinde Genel Kurulda bugün muhalefet sözcüleri TBMM Başkanlık Divanı toplantısını tartışmaya açtı.



Oturumu yöneten Ayşenur Bahçekapılı, 21 Şubat’la ilgili kısa bir açıklama yaptı ve, “Birleşim öncesinde, yanlışlık olduğu gerekçesini ve içeriğini taşıyan dilekçeler Genel Sekreterliğe havale edilmiştir” etti. Bahçekapılı, “Başkanın ‘Meclis başkanı) Divanı toplayıp toplamaması takdiri kendisindedir. Elbette ki toplayacağına da inanırım” dedi.

Muhalefetin 21 Şubat ihlaline ilişkin sözleri şöyle:

Hasip Kaplan: Dünkü, önceki günkü birleşimde Sayın Sadık Yakut vardı. Bizim İç Tüzük 13'üncü madde uyarınca Meclis Başkanlığına verdiğimiz, buradaki Başkanlık Divanına da verdik, ayrıca üç parti olarak da Meclis Başkanlığına bizzat verdiğimiz yazılarımız var. 21, 22 Şubattaki grup söz hakkı, soru-cevap, birinci bölüm üzerinde söz hakkı ve önergelerin oylanmasıyla ilgili usul hatası yapılmıştır, oy hatası yapılmıştır, oylama yapılmamıştır, karar yeter sayısı ve yoklama istenmemiştir.

Aradan dört gün geçmesine rağmen Başkanlık Divanı hâlâ toplanmamış ve Başkanlık Divanı bir karar vermemiş. Bu konuda bugün de makamınıza dilekçe verdim, o gün oturumu yöneten sizler ve o günkü iki kâtibin de bu görüşme esnasında Başkanlık Divanında yer almaması gerekiyor; İç Tüzük 13 takdiri değil, kesin hüküm içeriyor.

Tutanaktaki sözlerimi şu şekilde tamamlamak istiyorum: Üç partinin ve benim yaptığım İç Tüzük 13 başvurusu konusunda bugün ayın 25'i hâlâ karar verilmemiş, bu çok acil konuda derhâl karar verilmesi gerekiyor.

Oktay Vural: Bundan önce bir torba yasa sırasında da İç Tüzük'e aykırı bir şekilde hareket edildiğini ve Sayın Meclis Başkanı İç Tüzük'e aykırı hareket edildiği için bir torba yasa ve raporunu komisyona iade etmişti.

Bakın, yine, elimde 687 sıra sayılı bir şey var. Sayın Cemil Çiçek buna diyor ki: "…hükmü açıklanan nedenlerle rapor ve metin yeniden değerlendirilmek üzere dosyasıyla birlikte ekte gönderilmiştir." Sonra komisyon başkanı yazıyı yazıyor, diyor ki: "Komisyonumuz bu raporun Genel Kurula sunulmasına…" Ondan sonra Meclis Başkanı diyor ki: "Benim yapacak bir şeyim yok." Şimdi, böyle bir oyuna Türkiye Büyük Millet Meclisi iradesini getirmesi doğru değil. Benim önergem eğer buradaki bir talebim İç Tüzük'e uygun değilse işleme almıyorsunuz. İç Tüzük'e uygun olmayan bir adım atılmışsa İç Tüzük'e ayrı olan bu raporun görüşülmesi kabul edilemez.

'21 Şubat'tan sonraki görüşmeler hükümsüzdür'

Engin Altay: Cumhuriyet Halk Partisi'ne göre Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 21 Şubat tarihinden sonraki bütün görüşmeleri hükümsüzdür. Hukuk bir yorum meselesidir. Hukuk, bir yerde yazılan bir şeydir; öyle de yorumlanabilir, böyle de yorumlanabilir; herkes kendi bulunduğu pencereden yorumlar ama bazı şeyler çok sabittir. Parlamentomuzda 4 siyasi parti grubu var, bağımsız milletvekilleri var ayrıca. 4 siyasi parti grubundan 3'ü bir yanlışlık, bir usulsüzlük olduğunu iddia ediyor. Nerede? Oylamalarda.

İç Tüzük'ün tartışılan 13. maddesi

Muhalefet Başkanlık Divanı toplantısını iç tüzük 13. Maddeye göre yaptı. Madde Genel Kurul oylama ve seçimlerinde yanlışlık olması halinde ne yapılacağını düzenliyor.

Başkanlık Divanının görevleri

MADDE 13– Başkanlık Divanı, kanunlar ve İçtüzük gereğince verilen görevleri yerine getirir.

Genel Kuruldaki oylamalarda ve seçimlerde önemli bir yanlışlık olduğu iddia edilirse, Başkan usul görüşmesi açabilir ve gerekirse oya başvurarak düzeltme yapar. Yanlışlık birleşimden sonra anlaşılırsa Meclis Başkanı, Divanı toplayarak takip edilecek yolu kararlaştırır.

Başkan, kendisine ait görevlerin yerine getirilmesi bakımından gerekli görürse, Divanın görüşünü alabilir.

Başkanlık Divanının toplantı yeter sayısı üye tamsayısının, karar yeter sayısı ise hazır bulunan üyelerin salt çoğunluğudur;

Ancak Başkanlık Divanı üyelerinin tek başlarına üzerlerine aldıkları işlerden dolayı yapılacak şikâyetler için toplantı yeter sayısı, hakkında şikâyette bulunulan üyenin dışındaki bütün üyelerin tamamıdır.

Başkan veya vekil olarak görevlendirdiği Başkanvekili hazır bulunmadan Divan toplanamaz ve karar alamaz.