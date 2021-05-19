“Muhalefet, erken seçim ihtimalini kuvvetlendirmek için inisiyatifi ele alıp Cumhurbaşkanı’nın 2 dönemden daha fazla seçilebileceğini Anayasa’ya koydurmalı”

Korkusuz yazarı Ahmet Takan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vatandaştan helallik istemesi üzerine muhalefet cephesinden iyice yükselen erken seçim çağrılarını sorduğu eski AKP İstanbul Milletvekili Emin Şirin’in açıklamalarını aktardı.

Daha önce de muhalefet partilerine erken seçim çağrısını kuvvetli bir şekilde Türkiye gündemine oturtmaları için çağrıda bulunan eski AKP’li vekil Şirin, “Daha oraya gelindiği kanaatinde değilim ama muhalefetin erken seçim taleplerine karşı iktidarında güven tazelemek için bu hamleyi yapma zamanı geldiği kanaatindeyim. Hatta, muhalefet, erken seçim ihtimalini kuvvetlendirmek için inisiyatifi ele alıp Cumhurbaşkanının 2 dönemden daha fazla seçilebileceğini anayasaya koydurmalı ve bu 2 dönem mazeretini de ortadan kaldırmalı: helalleşme ve demokratik hesaplaşma sandıkta olmalı” görüşünü dile getirdi.

“Erdoğan’ı dikkatle dinlerken ciddi endişeye kapılıyorum”

Şirin, Erdoğan’ın açıkladığı ekonomik destek paketini de şöyle değerlendirdi:

“Pakete baktığımızda toplam değerini, Katar’dan hediye edildiği söylenen uçağın bedeli kadar görüyorum. 500-600 milyon dolarlık bir paket, esnafın derdine deva olmaktan çok uzak. Sayın Erdoğan’ı dikkatle dinlerken ciddi endişeye kapılıyorum: zira söylediklerini siyaseten söylüyorsa belki anlayışla karşılayabiliriz ama eğer söylediklerine hakikaten inanıyor veya inandırılıyorsa durum vahim.

“Helallik istemesi, herhalde, iç dünyasının bir tezahürü”

Sarayın görmek istediği Türkiye ile hakikatler çok farklı. Helallik istemesi, herhalde, iç dünyasının bir tezahürü. Demokraside helalleşme sandıkta olur. Kendisine hakikaten güveniyorsa, idare tarzının doğru olduğuna inanıyorsa, sandığı milletin önüne getirsin ve milletten güvenoyu istesin. Kazanırsa daha kuvvetlenerek yoluna devam eder. Kaybederse demokrasi içinde iktidarı devreder. Erdoğan için zaman milletten güvenoyu isteme zamanıdır.”

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