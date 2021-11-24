"Muhalefet, ekonomi kadrolarını bir araya getirip ortak bir öneri paketi çıkaracak"

HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya, dün dövizde yaşanan sert yükselişe ilişkin olarak kaleme aldığı yazısında, "CHP’den aktarıldığına göre, fikir de geçen hafta İYİ Parti lideri Meral Akşener’i ziyareti sırasında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’ndan gelmiş. 'Ekonomi kadrolarının bir araya gelip ortak bir öneri paketi çıkarmaları' konusunda görüş birliğine varılmış. Nasıl ki 6 partinin hukukçu kadrolarının parlamenter demokratik sistemin yapı taşlarını döşemek için her salı TBMM’de buluşmasına benzer şekilde, ekonomi kadrolarının da buluşmasına karar verilmiş. Bu toplantıların sonrasında kamuoyunun karşısına çıkıp, ekonomide yapılması gerekenlere ilişkin görüş açıklamaları karara bağlanmış" ifadesini kullandı.

"Aslında kadrolarına bakılırsa, bugün Türkiye ekonomisinin son 30 yılına damgasını vurmuş isimler muhalefetin yönetim kadrolarında yer buluyor" diyen Sarıkaya yazısında şu isimleri sıraladı:

"Bir anda akla gelen isimlerden yola çıkıldığında CHP’de, Faik Öztrak, Aykut Erdoğdu, Erdoğan Toprak, Abdüllatif Şener, Akif Hamzaçebi, Selin Sayek Böke, Bülent Kuşoğlu, İlhan Kesici, Çetin Osman Budak, Lale Karabıyık ilk akla gelen isimler…

İYİ Parti’de de dün ekonomide yaşanan durumu değerlendirmek üzere ekonomi yönetimi bir araya gelirken, aslında son 30 yıla damgasını vurmuş isimler görev alıyor…

İYİ Parti TBMM Grup Başkanı Prof. Dr. İsmail Tatlıoğlu, ekonomi-maliye alanında uzman; Durmuş Yılmaz, Ayfer Yılmaz, Ümit Özlale de yine ekonomi alanındaki önemli isimler.

Gelecek Partisi açısından bakıldığında da yine ekonomi yönetimine damgasını vurmuş, İbrahim Mustafa Turhan, Kerim Rota, Ahmet Müfit Cengiz, Murat Özden, Serkan Özcan, Yeşim Karadağ isimleri öne çıkıyor.

DEVA’da da yine ak Parti döneminde ekonomi kadrolarında yer alan Birol Aydemir, İbrahim Çanakçı, Cavit Dağdaş, Nihat Ergun, Ömer Rıfat Gencal isimleri ilk akla gelenler.

Saadet Partisi’nde de Ergun Kaya yine Prof. Dr. Sabri Tekir, Ergun Kaya öne çıkan isimler…"