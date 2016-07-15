Muhalefet direndi, 'Varlık Barışı' maddesi geri çekildi

Yatırım Ortamının İyileştirilmesi amacıyla bazı yasalarda değişiklik yapılmasına ilişkin yasanın en kritik maddesi tasarıdan çıkarıldı. ‘’Varlık Barışı’’ maddesi geri çekildi. Hükümet şimdilik bu konuyu yasalaştırmaktan vazgeçti.

CHP'nin tasarıya muhalefet etmesi ve maddelerin güçlükle kabul edilmesi üzerine AKP orta yol aradı. CHP yöneticileri ‘'Varlık Barışı maddesinden vazgeçin, muhalefetimiz azalır'' dedi. AKP de bu maddeyi tasarıdan çıkardı.



Tasarıdaki en kritik yön olan bu madde ile, kişi ve şirketlerin yurt dışındaki varlıklarını hiçbir inceleme ve soruşturmaya tabi tutmadan vergisiz olarak kendisi veya başka kişiler üzerine kayıt ettirilerek, Türkiye’ye getirilmesi öngörülüyordu. Paranın ülkeye bankacılık sistemiyle getirilme zorunluluğu da yoktu.

Her türlü gelir sorgusuz sualsiz getirilebilecekti

Yurt dışındaki paranın 31 Aralık 2016 tarihine kadar beyan edilmesi ve nakit varlıkların beyan tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde ‘Türkiye’ye getirilmesi’ şartı, önümüzdeki yılın ocak ayı sonuna kadar gümrüklerden yolcu beraberinde bavullarla ya da kamyon ve TIR’larla büyük bir para girişine neden olacağı eleştirisine de yol açmıştı.



Ayrıca affın başlangıcını belirleyen ‘milat’ da yer almamıştı. Vergi kaçakçılığı ya da rüşvetle elde edilen suç geliri de yurt dışına sorgusuz sualsiz çıkarılıp sonra da aynı şekilde yine sorgusuz sualsiz getirebilecekti. Şaibeli paralara sahip kişilerin paralarını aklamaları için büyük bir zırh sağlayacaktı.



Bu maddede ‘TC vatandaşı olma’ şartı da yer almamıştı. Bu düzenleme konusunda, Türkiye’nin kara parayla mücadelede zafiyete düşeceği, sonuçta OECD Finansal Eylem Görev Grubu (FATF) tarafından ‘kara liste’ye alınabileceği uyarıları da yapılmıştı.