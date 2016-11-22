Muhalefet direndi, Erdoğan “Dikkate alın” dedi, cinsel istismar tasarısı geri çekildi

AKP’nin Meclis’e getirdiği cinsel istismar düzenlemesi muhalefet partilerinin karşı çıkmasıyla ve en son olarak da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Dikkate alın” sözlerinden sonra geri çekildi. Muhalefet partileri, grup toplantılarını yoğun olarak bu düzenlemeye ayırdı. CHP, toplantısına kadınları çağırırken, Meclis TV’de görüntü kesildi. HDP Parti Sözcüsü Ayhan Bilgen de partisinin tutuklu bulunan eş genel başkanı Figen Yüksekdağ’ın kadınlar için yazdığı mektubu okudu.

Partilerin grup toplantısından öne çıkanlar şöyle:

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cinsel istismar suçunda mağdur ile failin evlenmesi durumunda cezanın ertelenmesini öngören yasa teklifinin komisyona geri çekilmesine ilişkin olarak, "Eğer bugün, AKP geri adım atmışsa bu adımı geri attıran bu ülkenin yiğit kadınlarıdır" dedi.

CHP'nin bugünkü grup toplantısında cinsel istismar önergesini protesto için kadınlar yer aldı. Kılıçdaroğlu, AKP Kadın Kolları'na kadınlara seslenerek, "Tecavüzcülere af getiriyorlar, şimdi artık o çatının altından ayrılmak zorundasınız" ifadesini kullandı. Kılıçdaroğlu, konuşmasının mikrofon sisteminin bozulmasını hatırlatarak, "Sizler geldiniz, sesiniz duyulmasın diye TBMM'nin ses sistemini bozdular. Ses sistemini bozdular. Meclis televizyonunu kapattılar. Meclis Başkanı'na sesleniyorum; sende onur varsa, kimlik varsa, sende ahlak varsa bunu yapan adamı çıkarırsın kapının önüne koyarsın. Yoksa bütün suçlamaları sana aynen gönderiyorum" ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz'da hayatını kaybedenlerin çocukları ve kardeşlerine zorunlu askerlikten muaf uygulamasının getirilmesine diğer şehit ailelerini hatırlatarak, "Binali Yıldırım da duysun, bakanlar da Saray'daki zat da duysun. Bu düzenlemeyi yapan, şehitler arasında ayrım yapan insanlar haindirler" diye konuştu.

HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen eş başkanları Selahattin Demirtaş veFigen Yüksekdağ'ın tutuklanmasının ardında parti olarak yasama faaliyetleri askıya alma kararıyla ilgili olarak "Bizler ne zorluklarla burada olduğumuzu, kimlere borcumuz olduğunu biliyoruz. Partisi için can verenlerin yükü omzumuzdadır. Ne sizin hesap ettiğiniz gibi burayı size terk edeceğiz, ne de burada oynanan oyunun figüranı olacağız" dedi.

"Kadın, yaşam, özgürlük!"

Grup toplantısında tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın mektubu okundu. Yüksekdağ mektupta "Cinsel istismara af yasasına karşı gerçekleştirilen birleşik mücadeleyi selamlıyorum" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, cinsel istismar suçunda mağdur ile failin evlenmesi durumunda cezanın ertelenmesini öngören yasa teklifine tepki göstererek, "Bu önergeyi veren AKP'li milletvekillerinin hiç mi vicdanı sızlamadı, yürekleri nasıl el verdi? Söz konusu önerge tecavüzcülere af vaat etmektedir" dedi. "İğrenç yaratıklara can simidi uzatılmaktadır" diyen Bahçeli, "Herkes vicdanını yoklasın; çocuktan gelin olur mu? Cinsel istismar suçlularından mağdur mu çıkar? Şu anda cezaevinde önergenin yasallaşmasını bekleyen ve cinsel istismardan hüküm giymiş hangi hatırlı kişilere, kokuşmuşlara af vaat edilmektedir?" diye sordu. Bahçeli, "AKP'lilere çağrıda bulunuyorum. Komisyona almakla yetinmeyin, tümden geri çekin" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, AKP grubunda, yasa teklifini komisyona geri çektiklerini açıklamıştı. Yıldırım, "Cumhurbaşkanımızın geniş mutabakat çağrısı, gerekse de muhalefet partilerine kendi önerilerini geliştirmeleri için zaman tanıması bakımından bu tasarıyı komisyona alıyoruz. Komisyonda herkesin görüşleri dikkate alınarak değerlendirilip, bu konu çözüme ulaştırılacaktır" demişti.

Bahçeli, 'FETÖ' soruşturmalarına ilişkin olarak, "Milli eğitim sistemi resmen yaprak dökümü yaşayıp, on binlerce öğretmen kâh FETÖ'cü, kâh PKK'lı diye suçlanırken Yurtta Sulh Konseyi hakkında milletimize hâlâ bilgilendirme yapılmamıştır. Öğretmene güç yetiyor da, siyasetteki FETÖ'cülere niye dokunulmuyor?" eleştirisini yöneltti. Bahçeli, "Bu sulandırmanın, savsaklamanın gayesi nasıl izah edilecektir. Bilmediğimiz bir müdahale mi vardır: Yurtta Sulh Konseyi'nin tepe kadrosunu ne zaman duyacağız, ne zaman idam sehpasına çıkaracağız" ifadesini kullandı.

Bahçeli, AKP'nin sunduğu yeni anayasa taslağına ilişkin olarak, "Anayasa değişikliğini dar kapsamda tutmanın yararlı olacağı kanaatindeyiz. AKP'nin değişiklik önergelerini genel olarak makul buluyoruz, her maddeyi müzakere ederek mutabakata varmak zorundayız. MHP, milletinin sesini duymaktadır" dedi.

Bahçeli, CHP'ye yönelik ağır eleştirilerde bulunarak, "CHP düşe kalka, ine çıka PKK'nın bagajı altındadır. CHP'li yöneticiler vatana böldürmeyeceğiz sözünü Adana'ya saklamasınlar, ya birbirlerinin yüzüne söylesinler, cesaretleri varsa HDP'li arkadaşlarına haykırsınlar. Görünen o ki HDP, CHP içine kaçmıştır" görüşünü dile getirdi.