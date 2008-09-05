Muhalefet Deniz Feneri’ni Meclis gündemine taşıdı

CHP Grup Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Kemal Anadol, Erdoğan'a "Deniz Feneri konusundaki suskunluğunuz, siyasi yaşamınızda dayanışma içinde olduğunuz kişilerin soruşturma kapsamında olmasından mı kaynaklanıyor?" diye sordu.





Deniz Fener'i Erdoğan'a ulaştı



CHP Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz ise İçişleri Bakanı Beşir Atalay'a "Ülkemizde kurulu bulunan Deniz Feneri Derneği ile somut ilişkileri olduğundan bakanlığınızca dava izlenmekte midir?" sorusunu yöneltti.



Tunceli Bağımsız Milletvekili Kamer Genç ise Erdoğan'a "Oğlunuz Burak Erdoğan'ın Almanya'daki Deniz Feneri Derneğinin Bankadan yüklü para çektiği dönemlerde bu derneği sık sık gittiği iddiaları doğru mudur?" diye sordu.

CHP Grup Başkanvekili Kemal Anadol Başbakan Erdoğan'ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde Almanya'da Deniz Feneri Derneğine yönelik olarak hazırlanan iddianamenin 42. sayfasında savcının "soruşturmalara defalarca siyasi etki yapılmaya, bilhassa Türk hükümeti tarafından devam etmekte olan tutukluluğa mani olunmaya çalışılmaktadır" tespitine yer verildiğini belirterek şu soruları yöneltti:

"Alman savcının soruşturmaya etki yaptığı ve tutukluların serbest bırakılmasına yönelik girişimde bulunduğunu iddia ettiği bakanlar kim ya da kimlerdir? Bu bakanlar bilginiz dahilinde mi soruşturmaya müdahalede bulunmuşlardır? Alman savcının hazırladığı iddianamede yer alan şüphelileri tanıyor musunuz? Almanya'daki siyasi faaliyetlerinizde geçmişte bu kişilerle işbirliği yaptınız mı? Almanya'daki Deniz Feneri Derneğinden Türkiye'ye aktarılan bağış paralarının hangi hesaplara ve kişilere aktarıldığına ilişkin herhangi bir inceleme başlatılmış mıdır? Bu kara para operasyonunu aydınlatmak için MASAK harekete geçirilmiş midir? Zahit Atman'ın dolandırıcılık ve karapara işine karışan şirketlerin ortağı konumdayken, aynı zamanda RTÜK başkanlığı görevini yürüttüğü doğru mudur? Akman'ın Almanya'ya girişinin yasaklandığı doğru mudur? Deniz Feneri konusundaki suskunluğunuz, siyasi yaşamınızda dayanışma içinde olduğunuz kişilerin soruşturma kapsamında olmasından mı kaynaklanmaktadır?"

“Davayı izliyor musunuz?”

CHP Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz de İçişleri Bakanı Beşir Atalay'a yönelttiği soru önergesinde, Almanya'da görülmeye başlanan davayı bakanlığın izleyip izlemediğini sordu. Ayüz, "Ülkemizde 1998 yılından bu yana kurulu bulunan Yardım ve Bağış toplama ile dağıtma gibi insani yardım fonksiyonu üstlenmiş gibi görünen ve 2004 yılından sonra her türlü yasal imtiyazlar, muafiyetlerle donatılan ana sözleşmesine dayanarak gıda bankacılığı yapan Deniz Feneri Derneğinin, dernek ve yöneticileri hakkında Almanya'da açılan davadaki somut ilişki ve iddialara dayanarak soruşturma açmayı yasal işlem yapmayı ve faaliyetlerini durdurmayı düşünüyor musunuz?"diye sordu.

“Oğlunuzla ilgili iddialar doğru mu?”

Tunceli Bağımsız Milletvekili Kamer Genç ise Erdoğan'a oğlu Burak Erdoğan'ın Almanya'daki Deniz Feneri Derneğinin bankadan yüklü para çektiği dönemlerde sık sık bu derneği gittiği iddialarını hatırlatarak "bu iddialar doğru mu? Doğruysa dernekten size kaç euro verilmiştir ve bu para size hangi yolla teslim edilmiştir? Bu parayı Afrika'daki felaketzedelere gönderdinizse hangi yolla gönderdiniz? Belgeleri var mıdır? Oğlunuzun bu derneğe sık sık gitme iddiası doğruysa bu konuda dernekçe kendisine herhangi bir para verilmiş midir? Dernek parası ile alınan gemiyle oğlunuzun aldığı gemi arasında bir ilişki var mıdır?" sorularını yöneltti.