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Politika

Muhalefet Başbuğ’un açıklamasından memnun

25 Ağustos 2009 16:06

Muhalefet, Kürt açılımı konusunda sessizliğini bozan Genelkurmay Başkanı Org. İlker Başbuğ’un açıklamalarını olumlu buldu.

CHP Grup Başkanvekili Hakkı Süha Okay ve MHP Genel Sekreteri Cihan Paçacı, Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ’un Zafer haftası nedeniyle yaptığı açıklamayı NTV’ye değerlendirdi. Hakkı Süha Okay, şunları söyledi:

“En son MGK bildirgesinde bu açılımla ilgili sürecinin devamının teyid edilmiş olması, terörle mücadele kararlığınını uzun bir süre sonra ilk kez sonuç bildirgesinde yer almaması, acaba gibi tereddütlerin oluşmasına neden olmuştu.

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