-MUHALEFET ANAYASA MAHKEMESİ KARARINA TEPKİLİ TBMM (A.A) - 07.07.2010 - CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, Anayasa Mahkemesinin verdiği kararı değerlendirirken, ''Karar, bizim hukuk devleti beklentilerimizi karşılamış değildir'' dedi. Gazetecilerin, Anayasa Mahkemesinin kararına ilişkin sorularını yanıtlayan Hamzaçebi, 111 milletvekili olarak Anayasa Mahkemesinde açtıkları davadaki kararın, ''hukuk devleti ilkesi çerçevesinde dile getirdikleri endişeleri gideren bir karar olmadığını, kendilerini tatmin etmediğini'' söyledi. Hamzaçebi, ''Referandumdaki tavrınız ne olacak?'' sorusuna, ''CHP olarak konuyu değerlendirdikten sonra açıklama yapacağız. Karar, bizim hukuk devleti beklentilerimizi karşılamış değildir'' şeklinde yanıt verdi. MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural ise Anayasa değişikliği konusundaki görüşlerini, teklifin parlamentoda görüşüldüğü zaman da dile getirdiklerini anımsatarak, ''Görüşümüz açık ve net: Anayasada bir uzlaşma temin etmek lazım. Herkesin uzlaştığı bir Anayasayı gerçekleştirmek gerekiyor. Bu ise uzlaşma olmadan çıkarılmış bir Anayasa değişikliği. MHP olarak, biz, bu Anayasanın bütün siyasi partilerin birlikte oluşturduğu uzlaşma komisyonu ile değerlendirilmesini istiyoruz'' dedi. Vural, ''Anayasa Mahkemesinin kısmi iptal kararını nasıl değerlendiriyorsunuz?'' sorusuna da ''İnşallah tamamını iptal eder millet'' yanıtını verdi. MHP Grup Başkanvekili Mehmet Şandır da aynı soru üzerine, ''İş millete kalmıştır. Gereğini millet yapacaktır'' dedi. BDP Grup Başkanvekili Ayla Akat Ata, Meclisin iradesinin temel kabul edilmesi gerektiğini ifade ederek, ''Anayasa Mahkemesinin kararının, Meclisin iradesini hiçe sayan ve yasama organının yerine geçebilecek bir karar olmamasını beklerdik. Bu karar için bu tür şaibeler var. Siyasi parti olarak bizi mevcut karar tatmin etmedi'' diye konuştu. BDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan da kararda, Anayasa değişiklik paketinin tamamına ilişkin çok esaslı bir değişikliğin söz konusu olmadığını, referandum sürecini etkilemediğini söyledi. CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç ise karara göre, ''HYSK ve Anayasa Mahkemesi ile ilgili maddelerinin referanduma götürülemeyeceğini'' savundu.