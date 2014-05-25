Muhafetin 'çatı aday' formülüne Bozdağ yorumu: Sanki aşure yapıyorlar

CHP ile MHP'nin cumhurbaşkanlığı için ortak bir çatı aday aradığını dile getiren Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "İkisinin uzlaştığı bir adayı çatının üstüne koyacaklar, oradan da millete gelecekler diyecekler ki MHP'liler, 'Ey CHP'liler, bu adam tam bizden değil, biraz da sizden.' CHP'liler diyecek ki 'Bu adam tam bizden değil biraz da sizden.' Sanki aşure çorbası yapıyorlar" ifadesini kullandı.



Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, yerel seçimlerin 1 Haziran'da tekrarlanacağı Sorgun ilçesine bağlı Eymir beldesinde, partisinin seçim irtibat bürosunu ziyaretinde yaptığı konuşmada, AKP Belediye Başkan adayı Çetin Mertoğlu'na destek istedi.



Eymirlilerin yeniden karar vereceğini belirten Bozdağ, şöyle devam etti:

"İnanıyorum ki Eymirli, AK Parti'nin arkasına koyduğu kararını değiştirmemiştir ama yine inanıyorum ki bu seçimde Eymirliler, AK Parti'nin lehine vereceği oyu artırarak '2 yetmedi, al sana 200 fazla diyecek. Seçimlerin birlik içerisinde, dirlik içerisinde geçmesini arzu ediyorum. Sonuçta bu demokratik bir yarıştır. Adaylar ne yaparsa yapsın, son söz sandıkta milletin söylediği son söz olacaktır. Bu arada tabii seçimlerin iptaline giden sürece baktığımızda orada da tabii insanı üzen hususlar var. Buradan bir kez daha ifade etmekte yarar görüyorum; iptale yol açan itirazlar var, bu itirazlara dayanak olan şikayetler var. Bazı Eymirli kardeşlerimiz, başkalarının yerine oy kullanmışlar, bu iddia ile şikayetçi oldular. Kendi kendilerini cumhuriyet savcılığına şikayet ettiler, 'Ben suç işledim, beni cezalandır.' Peki sonuç ne olur Biz bu konuya vakıf olduğumuzdan, bize böyle bir durum var diye iletildiğinde incelettik, ne olur durum diye, hukukçularımıza incelettik. Hatta bakanlıktan arkadaşlara 'Bir bakın' dedim. Oldukça ağır hapis cezası var. Eğer böyle bir durum olursa seçim de iptal edilirse 5 yıl hapis cezası var."

Bozdağ, cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunun 10 Ağustos'ta yapılacağını hatırlattı.

CHP ile MHP'nin ortak bir çatı aday aradığını dile getiren Bozdağ, şunları kaydetti:

"İkisinin uzlaştığı bir adayı çatının üstüne koyacaklar, oradan da millete gelecekler diyecekler ki MHP'liler, 'Ey CHP'liler, bu adam tam bizden değil, biraz da sizden.' CHP'liler diyecek ki 'Bu adam tam bizden değil biraz da sizden.' Sanki aşure çorbası yapıyorlar. Yani Türkiye'ye cumhurbaşkanı seçiyorlar, onu ona karıştırıyorlar. Bu ne demektir biliyor musunuz Şu demektir; MHP'nin Genel Başkanı diyor ki bir nevi bunu yaparak, 'Bizim içimizde, bizim düşüncemizde, bizim kadromuzda Türkiye'nin cumhurbaşkanı olacak, Türk milletinin kendisine oy verebileceği liyakatte bir adam yok.' Bu, CHP açısından da öyle. CHP de diyor ki 'Bizim içimizde milletin oyunu alarak cumhurbaşkanı olmaya ehil bir adam yok. Onun için biz dışarıdan birilerini arıyoruz. Siz, bizim dışarıdan bulduğumuza oy verin.' Bunlar kendilerini ülkenin cumhurbaşkanlığına layık görmüyor, kendi içlerinde de ülkenin cumhurbaşkanlığını yapmaya layık adam bulamıyorlar."

Bozdağ'a ziyaretinde, AKP Yozgat Milletvekilleri Yusuf Başer ve Ertuğrul Soysal ile Sorgun Belediye Başkanı Ahmet Şimşek ve AKP Yozgat İl Başkanı Harun Lekesiz eşlik etti