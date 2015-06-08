T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Muhafazakarlardan ‘büyük kent’ öz eleştirisi

Almanya’da muhafazakar Hristiyan Demokratlar bir büyük kentte daha hezimete uğradı. Partide muhafazakarlık ve kentlilik arasında denge kurulması yönünde öz eleştiriler dile getiriliyor.

08 Haziran 2015 15:32


Almanya'da Başbakan Angela Merkel liderliğindeki Hristiyan Demokrat Parti (CDU) bir büyük kentte daha hezimete uğradı. Büyük şehirlerde yıllardır iyi sonuçlar alamayan CDU, son olarak Dresden'de pazar günü yapılan belediye başkanlığı seçimlerini de kazanamadı. CDU'nun adayı, Saksonya eyaleti İçişleri Bakanı Markus Ulbig'in oyları yüzde 15.4'te kalırken, Sosyal Demokrat partinin adayı eyalet Bilim Bakanı Eva-Maria Stange yüzde 36'lık oy oranıyla birinci çıktı. Üçüncü sıraya düşen CDU adayı, ikinci tura katılmayacağını açıkladı. İslam karşıtı ‘Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar' hareketinin (Pegida) adayı Tatjana Festerlin ise oyların yüzde 9.6'sını aldı.

CDU böylece nüfusu 500 binin üzerindeki şehirler arasında elinde kalan son belediye başkanlığını da kaybetmiş görünüyor. Adayların hiçbiri mutlak çoğunluğa ulaşamadığı için seçimin sonucunu 5 Temmuz'daki ikinci tur belirleyecek.

Muhafazakarlık ve modernlik arasında denge

Büyük kentlerde alınan olumsuz sonuçların ardından parti içinde de öz eleştiri başladı. CDU federal meclis milletvekili Marcus Weinberg, partisinin federal düzlemdeki performansını kentlerdeki belediye başkanlığı seçimlerine taşıyamadığını, adaylar ve programlarla büyük kentleri ikna etmeyi başaramadıklarını belirtti. Büyük kentlerde partisinde nasıl davranılması gerektiği konusunda belirsizlik bulunduğuna dikkat çeken Weinberg “Büyük kentlerde modern, liberal bir kent partisi mi olmalı, yoksa kendi seçmen tabanını harekete geçirmek için muhafazakarlığa mı vurgu yapmalı, bu bilinmiyor” değerlendirmesinde bulundu. Weinberg, daha iyi sonuçlara ulaşmak için muhafazakar değerlerle çevre koruma gibi modern siyaset alanları arasında denge kurulması gerektiğini kaydetti.

CDU'nun Saksonya eyalet parlamentosundaki grup başkanı Frank Kupfer de partisinin büyük kentlerde sorunu olduğunu kabul ederek, bunun yeni bir durum olmadığını kaydetti. Kupfer, mahalli seçimlerde başarılı olduklarını ve ilk turda 10 kaymakam çıkardıklarını belirterek, “Toplamda iyi sonuç aldık. Bir sorunumuz yok” diye konuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

AlmanyaHristiyan DemokratlarBaşbakan Angela MerkelHristiyan Demokrat PartiCDUDresdenSaksonyaBakanı Markus UlbigSosyal DemokratBilim Bakanı Eva-Maria StangeKarşı Vatansever AvrupalılarTatjana FesterlinTemmuzMarcus Weinberg

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24