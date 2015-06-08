Muhafazakarlardan ‘büyük kent’ öz eleştirisi



Almanya'da Başbakan Angela Merkel liderliğindeki Hristiyan Demokrat Parti (CDU) bir büyük kentte daha hezimete uğradı. Büyük şehirlerde yıllardır iyi sonuçlar alamayan CDU, son olarak Dresden'de pazar günü yapılan belediye başkanlığı seçimlerini de kazanamadı. CDU'nun adayı, Saksonya eyaleti İçişleri Bakanı Markus Ulbig'in oyları yüzde 15.4'te kalırken, Sosyal Demokrat partinin adayı eyalet Bilim Bakanı Eva-Maria Stange yüzde 36'lık oy oranıyla birinci çıktı. Üçüncü sıraya düşen CDU adayı, ikinci tura katılmayacağını açıkladı. İslam karşıtı ‘Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar' hareketinin (Pegida) adayı Tatjana Festerlin ise oyların yüzde 9.6'sını aldı.

CDU böylece nüfusu 500 binin üzerindeki şehirler arasında elinde kalan son belediye başkanlığını da kaybetmiş görünüyor. Adayların hiçbiri mutlak çoğunluğa ulaşamadığı için seçimin sonucunu 5 Temmuz'daki ikinci tur belirleyecek.

Muhafazakarlık ve modernlik arasında denge

Büyük kentlerde alınan olumsuz sonuçların ardından parti içinde de öz eleştiri başladı. CDU federal meclis milletvekili Marcus Weinberg, partisinin federal düzlemdeki performansını kentlerdeki belediye başkanlığı seçimlerine taşıyamadığını, adaylar ve programlarla büyük kentleri ikna etmeyi başaramadıklarını belirtti. Büyük kentlerde partisinde nasıl davranılması gerektiği konusunda belirsizlik bulunduğuna dikkat çeken Weinberg “Büyük kentlerde modern, liberal bir kent partisi mi olmalı, yoksa kendi seçmen tabanını harekete geçirmek için muhafazakarlığa mı vurgu yapmalı, bu bilinmiyor” değerlendirmesinde bulundu. Weinberg, daha iyi sonuçlara ulaşmak için muhafazakar değerlerle çevre koruma gibi modern siyaset alanları arasında denge kurulması gerektiğini kaydetti.

CDU'nun Saksonya eyalet parlamentosundaki grup başkanı Frank Kupfer de partisinin büyük kentlerde sorunu olduğunu kabul ederek, bunun yeni bir durum olmadığını kaydetti. Kupfer, mahalli seçimlerde başarılı olduklarını ve ilk turda 10 kaymakam çıkardıklarını belirterek, “Toplamda iyi sonuç aldık. Bir sorunumuz yok” diye konuştu.