Muhafazakâr modacı: Tesettürlüyüm diye Lucca'ya alınmadım

Hürriyet gazetesi yazarı Onur Baştürk, muhafâzakar tasarımlarıyla adını duyuran modacı Kübra Tekin’in, ‘tesettürlü olduğu için Lucca adlı kulübe alınmadığı’ iddiasını köşesine taşıdı. Baştürk, Tekin’in bir dergiye verdiği röportajda kullandığı “Geçen sene pazar kahvaltısı için Lucca’ya gittiğimde beni almadılar tesettürlü olduğum için. Çok önemli değildi. Lucca yerine Chilai’de yaptık kahvaltımızı ama tabii ki yaptıkları hoş değildi” ifadelerine yer verdi.

Baştürk’ün, köşesinde “Tesettürlü diye içeri alınmayan tasarımcı” ara başlığıyla yer verdiği iddiaya ilişkin yazısının bir kısmı şöyle:

"Lucca önümüzdeki yıl 10’uncu yaşına giriyor ve bu zamana dek mekân olumsuz olaylar da yaşamadı değil.

“Sevgilisini” saçından tutup sürükleyen adamlara da sahne oldu bu ünlü mekân, gece yarısı kurşunlanmalarına da…

Ya da kafası her daim bulanık mafya bozuntularının önüne geleni tartaklamasına da...

Yine de kendini toparlamayı bildi Lucca ve yoluna devam etti, ediyor.

Aylık kadın dergisi Seninle’nin son sayısında ise yeni bir eleştiri var Lucca hakkında.

Muhazafakâr kesimin yakından tanıdığı moda tasarımcısı Kübra Tekin’in bir eleştirisi.

Dergiye verdiği röportajda şöyle diyor Tekin:

“Geçen sene pazar kahvaltısı için Lucca’ya gittiğimde beni almadılar tesettürlü olduğum için.

Çok önemli değildi.

Lucca yerine Chilai’de yaptık kahvaltımızı ama tabii ki yaptıkları hoş değildi.”

Kübra Tekin’in başına geleni buluşmamız sırasında Cem Mirap’a sordum. Olaydan haberi yoktu.

Şöyle bir yanıt verdi:

“İçerisi çok kalabalık olunca bazen ben bile oturacak yer bulamıyorum. Yoksa başka türlü bir gerekçeyle içeri alınmama durumu olacağını sanmıyorum.”

Tekin’e önerim: Bence Lucca’ya tekrar bir uğrayın.

Yine olumsuz bir şey yaşanırsa bana yazın."