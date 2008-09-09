Muhafazakar medyaya TSK'dan vize

Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, gazete ve televizyonların yöneticileri ile 16 ve 17 Eylül'de yapılacak iletişim toplantılarında bir araya gelecek. Toplantı için yapılan davet, Başbuğ döneminde Genelkurmay Başkanlığı'nca İslamcı ya da muhfazakar çizgideki bazı gazete ve televizyonlara uygulanan yasağın kısmen kaldırılacağını da ortaya çıkardı.



Genelkurmay Başkanlığı Genel Sekreterliği tarafından düzenlenen iletişim toplantıları 16 ve 17 Eylül tarihlerinde, Genelkurmay Başkanlığı karargahında yapılacak. 16 Eylül'de yapılacak toplantıya gazetelerin genel yayın yönetmenleri ile Ankara temsilcileri davet edildi. 17 Eylül'deki toplantıya da televizyonların yöneticileri katılacak.



Bu çerçevede Yeni Şafak gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Ziya Cömert ile Ankara Temsilcisi Abdülkadir Selvi'ye de davetiye gönderildiği öğrenildi. Genelkurmay'ın ambargo uygulamasına son verdiği diğer iki basın kuruluşu da, Star gazetesi ile Kanal 24 Televizyonu oldu. Star Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Karaalioğlu ile Ankara Temsilcisi Şamil Tayyar da toplantıya davet edildi.



Toplantıya Kanal 24'ün yöneticileri davet edildi. Zaman, Vakit gibi gazeteler ile STV gibi medya kuruluşları yöneticilerine ise davetiye gönderilmediği öğrenildi.



Başbuğ, İletişim Daire Başkanlığı görevine Tuğgeneral Metin Gürak'ı getirerek, bu daireyi albay rütbesinden tuğgenerallik rütbesi seviyesine yükseltmişti. Bu karar, Bağbuğ'un, Genelkurmay Başkanlığı döneminde iletişime vereceği önemin işareti olarak yorumlanmıştı.



İlk gezisini İkinci Ordu bölgesine yapan Başbuğ'un, basın yöneticileri ile buluşmasında terörle mücadelede atılacak yeni adımlar konusunda da bilgiler vermesi bekleniyor.



