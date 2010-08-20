Muhafazakar liderin kızı pornocu çıktı

T24 - Polonya'da başkanlık sarayının önüne dikilen tahta haç anıtının kaldırılmasına karşı çıkan muhafazakar politikacının kızı, 1 günde 759 kişiyle birlikte olan bir porno yıldızı çıktı.



Polonya’da başkanlık sarayının önüne dikilen tahta haç sembolün ateşli savunucuların biri olan AB Parlamentosu’nda görevli Vladimir Kaczanow’un (65) kızı porno yıldızı çıktı. Katolik fanatik Kaczanow, kızının bir porno yıldızı olduğunu bildiğini itiraf etti.



Vladimir Kaczanow, Rusya’nın Smolensk şehrinde meydana gelen uçak kazasında ölen eski Cumhurbaşkanı Leh Kaçinski anısına, Varşova’daki başkanlık sarayı önüne dikilen ve Katolikler için kutsal olan haç figürünün kaldırılmasına karşı çıkıyor.





1 GÜNDE 759 KİŞİYLE BİRLİKTE OLARAK REKOR KIRDI



Katolik fanatik Kaczanow’un 32 yaşındaki kızı Marianna Rokita takma adlı Pauline Kaczanow'un, porno filmelerinin vazgeçilmez yüzlerinden biri olduğu ve 1 günde 759 erkekle birlikte olduğu belirtildi.



Polonya’nın Sosnowiec bölgesinde lise eğitimini tamamlandıktan sonra Fransa’ya göç eden Paulina Kaczanow, burada hukuk fakültesini kazandı, ancak genç kızın hedefleri çoktan değişmişti.



Fransa’da uzun süre porno filmlerin boy gösteren genç kadın, 2003 yılında Polonya’ya göndü ve Varşova’da düzenlenen ‘Porno Festivali’nde 1 günde 759 erkekle birlikte olarak dünya rekorunu kırdı.





AB PARLAMENTOSU’DA ÇALIŞIYOR



Kaczanow, kızının porno yıldızı olduğunu festivalden 3 ay sonra öğrendiğini ve kendisini affettiğini söyledi. Kızının kendi yolunu çizdiğini söyleyen Kaczanow, “Tanrı onu affetsin” dedi.



Kızıyla buluşmak için girişimlerde bulunduğu belirtilen Kaczanow’un, Brüksel’deki Avrupa Parlamentosu’da görevli olduğu ifade edildi.





