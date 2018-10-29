Muhafazakâr karikatür dergisi Misvak, tepkiler üzerine paylaşımını sildi

Muhafazakâr karikatür dergisi Misvak, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi hazırladığı karikatürü tepkiler üzerine kaldırdı.

Misvak dergisinin Cumhuriyet Bayramı öncesi (28 Ekim 2018) hazırladığı bir karikatür tepkilere neden oldu.

29 Ekim etiketiyle paylaşılan ve Cumhuriyet'i hedef alan karikatürde, "Halifeliği kaldırmışız… Birliklerini bozmuşuz. Alfabelerini değiştirip geçmiş ile bağlarını kopartmışız… Adamlar bunu bayram diye kutluyorlar" ifadesine yer verildi.

Dergi gelen tepkilerin ardından Twitter'dan yapılan paylaşımı kaldırdı.

Misvak'ın paylaşımı şöyle: