Muhafazakar kanallara kıyak!

Türksat uydusunda yapılan frekans değişiminin ardından kanal sıralaması tartışması başladı.

Cengiz Semercioğlu, Türksat 3A'ya geçildikten sonra, bütün kanalların frekansları ve sıralamalarının değiştiğini belirterek, izleyenlerin bu duruma büyük tepki gösterdiğini yazdı:



"Türksat 3A’ya geçilince bütün kanalların frekansları ve sıralamaları değişti.



Televizyonu uydudan izleyenler hafta başından beri büyük tepki gösteriyor yeni sıralamaya.



Çünkü hükümet yanlısı kanallar, muhafazakar yayın yapanlar sıralamada en öne yerleştirildiler.



Daha kolay izlensinler diye...



Kanal D, Star gibi kanallar ise rating listesinde adı sanı bile olmayan kanalların çok gerisinde.



Bunun tek bir nedeni var, hükümete yakın kanalları ödüllendirmek, hükümeti eleştirenleri cezalandırmak.



Kanalların sıralamasının ne önemi var deyip geçmeyin, çok önemlidir...



Mesela Digitürk’teki Türkmax kanalının izlenmesinin en büyük nedeni dört büyük kanalın arasında olmasıdır.



En çok izlenen dört kanal arasında zap yaparken Türkmax’a da takılıyor seyirci...



Uyduda da aynı şey geçerli, ilk sıralardaki kanallar arasında gezerken seyirci Samanyolu, Kanal 7’ye takılmak zorunda kalacak.



Kanal D’yi Star’ı bulmak için çaba harcayacak.



Sadece uydudaki bu değişiklik konuşuluyor ama Telekom, kablolu TV’de de benzer bir değişikliği hayata geçirdi.



Kablolu TV’de de sıralamayı değiştirdiler, hükümet yanlısı muhafazakar kanallar ön sıraya alındı, Türkiye’nin en çok izlenen kanalı Kanal D arkalara atıldı.



Neresinden bakarsanız bakın seyircinin işini zorlaştıran, yanlı bir uygulamadır bu...



Günlerdir tepki telefonları susmuyor zaten.



Digitürk’te de D-Smart’ta da kanal sıralamasında bir mantık vardır.



Çok izlenen kanallar bir yere, haber kanalları bir yere, yabancı kanallar, spor kanalları ve diğer tematik kanallar başka bir yere toplanır.



El adamının ’user friendly’ dediği şey budur, kullanıcı dostudur bu sıralama ve izleyicinin işini kolaylaştırır, televizyonculuk mantığına da uygundur.



Uydu ve kablonun yeni sıralamasında ise ne bir televizyonculuk mantığı var ne de kullanıcı düşünülmüş.



Tek kıstas var; kanalın hükümet yanlısı olup olmadığı...



Oysa oturup sadece ratinglere baksalar doğru sıralamayı yapacaklar."